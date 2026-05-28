El Banco Nación implementa nuevas medidas para refinanciar préstamos y deudas con tarjetas de crédito

El Banco Nación implementó nuevas herramientas para quienes necesitan saldar deudas, en un contexto en que la morosidad llegó al nivel más alto de los últimos veinte años. Las medidas ofrecen la posibilidad de reestructurar obligaciones financieras, disminuir el valor de las cuotas mensuales y ampliar los plazos de cancelación, de acuerdo con el perfil de cada cliente.

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Entre las alternativas ofrecidas por la entidad, se encuentra en primer lugar la alternativa de consolidación de deudas, que está destinada a clientes que perciben sus ingresos a través del Banco Nación, esta alternativa permite unificar obligaciones financieras mantenidas tanto con la entidad como con otros bancos, facilitando la administración de los compromisos y la organización de los pagos.

La propuesta contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

La segunda opción es la Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito, orientada a clientes con hasta 90 días de mora en tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Esta opción permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Para casos con mora superior a 90 días, el Banco dispone de alternativas de financiamiento con plazos de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes.

Desde el banco remarcaron que se hará una evaluación personalizada, donde cada solicitud es analizada de manera individual por equipos especializados del Banco, considerando el perfil del cliente, su situación económica y las características de las deudas a reestructurar. Este enfoque permite ofrecer soluciones adaptadas a cada caso, promoviendo una administración responsable de los compromisos financieros.

Los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles, o bien consultar condiciones en el sitio web del banco, en la sección “préstamos personales”.

“A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”, señaló un comunicado de la entidad.

Los niveles de mora

Durante el último año, la morosidad en los préstamos destinados a familias registró un fuerte incremento. Según datos oficiales, la proporción de créditos irregulares otorgados a personas humanas pasó del 3,3% en marzo de 2025 al 11,5% en marzo de 2026, alcanzando un nivel que no se observaba desde hacía más de veinte años.

En particular, los préstamos personales evidencian el mayor índice de incumplimiento de los últimos quince años.

El más reciente Informe de Bancos elaborado por el BCRA señala que la cartera irregular del financiamiento al sector privado llegó al 7%, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto de febrero y de 5 puntos frente al mismo período del año pasado, cuando se ubicaba en 2%.

En el caso de los créditos a hogares, la morosidad prácticamente se triplicó en la comparación interanual, con un avance de 8,3 puntos porcentuales, mientras que frente al mes anterior mostró una suba de 0,3 puntos.

Dentro del segmento de financiamiento a familias, los préstamos personales registraron el mayor deterioro: el 14,2% presentó algún tipo de atraso en los pagos, 0,4 puntos más que en febrero.

Por su parte, los créditos hipotecarios mantuvieron una tasa de incumplimiento del 1,4%, sin variaciones respecto de la medición previa.

Los préstamos prendarios alcanzaron una mora del 6,9%, tras subir 0,1 puntos, y las tarjetas de crédito exhibieron un nivel de incumplimiento del 11,7%, también con un incremento de 0,1 puntos en relación con el mes anterior.

FUENTE: Infobae