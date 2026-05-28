jueves 28 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento nacional

Bajón en los surtidores: el aumento de la nafta profundiza la caída del consumo por tercer mes consecutivo

Las estaciones de servicio atraviesan un escenario cada vez más complejo por el deterioro del poder adquisitivo.

Por Agencia NA
image

La venta de combustibles volvió a caer en Argentina y acumuló en abril su tercer mes consecutivo en baja, en un contexto marcado por el aumento de precios en los surtidores y la pérdida del poder adquisitivo.

Lee además
el fmi exige al gobierno cambios en el monotributo: como afectaran a los contribuyentes
Nuevos tiempos

El FMI exige al Gobierno cambios en el Monotributo: cómo afectarán a los contribuyentes
el banco nacion implementa nuevas medidas para refinanciar prestamos y deudas con tarjetas de credito
Soluciones financieras

El Banco Nación implementa nuevas medidas para refinanciar préstamos y deudas con tarjetas de crédito

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a datos relevados por el portal Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país.

La cifra representó una caída interanual del 2,38% frente a los 1.365.814 metros cúbicos despachados en el mismo mes de 2025. Además, respecto de marzo, el retroceso fue del 1,98%.

El sector observa con preocupación la continuidad de la baja en el consumo, ya que la tendencia negativa se mantiene desde comienzos de año.

Uno de los factores que más impactó en la demanda fue el fuerte incremento de los combustibles en Argentina, cuyos valores medidos en dólares ya se ubican entre los más altos de la región.

En ese escenario, muchos usuarios comenzaron a reducir la cantidad de litros cargados o directamente optaron por cargas fijas para controlar el gasto cotidiano.

La nafta premium resiste mientras cae la súper

El informe mostró además un comportamiento dispar entre los distintos segmentos de combustibles.

La nafta súper cayó 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2 se desplomó 9,96%.

En contrapartida, los combustibles premium mantuvieron cifras positivas. La nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85%.

Especialistas del sector atribuyen esta situación a las promociones y descuentos que algunas petroleras aplican sobre los productos premium, reduciendo la diferencia de precios respecto de la súper.

La provincia de Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

Córdoba quedó en el segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y registró una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mostró una variación prácticamente estable.

Entre las provincias con mejores desempeños aparecieron San Juan (+4,12%), Neuquén (+3,08%) y Tucumán (+2,88%).

YPF fue la única petrolera que logró crecer

En cuanto a las empresas, YPF fue la única gran petrolera que consiguió aumentar sus ventas durante abril.

La compañía estatal comercializó 746.648 metros cúbicos y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las firmas registró fuertes caídas. Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy cayó 10,61%; Axion perdió 3,89%; y Dapsa mostró una baja del 10,4%.

Varias estaciones de servicio comenzaron además a ajustar horarios nocturnos para reducir costos operativos y reforzar medidas de seguridad.

En el sector advierten que, si no mejora el poder adquisitivo y continúan las subas en los surtidores, la retracción del consumo podría profundizarse durante los próximos meses.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Costos fijos en alza y menos ventas: el combo que empuja al comercio sanjuanino hacia la web y diversificar rubros

El Riesgo País perforó los 500 puntos

Con el precio de la uva y vino menor que hace un año, San Juan se une a Mendoza para sostener al viñatero

Calingasta: el sector minero descontento por una suba de tasas municipales de hasta el 5.000%

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo

La semana corta arrancó con el dólar en alza

El Paseo Libertad sigue funcionando sin cambios y La Anónima abrirá el 12 de junio: qué pasará con los carteles gigantes

Paso a paso: cómo calcular el aguinaldo de mitad de año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Pymes

Costos fijos en alza y menos ventas: el combo que empuja al comercio sanjuanino hacia la web y diversificar rubros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

El Barcelona despidió a un gigante sanjuanino: emotivo homenaje para Pablo Álvarez, la leyenda del hockey culé
Histórico

El Barcelona despidió a un gigante sanjuanino: emotivo homenaje para Pablo Álvarez, la leyenda del hockey culé

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió
Drama

Lo ficharon para jugar en River, pero le robaron la única bici que tenía para ir a entrenar en Chimbas: la historia de León y el miedo que vivió

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media video
Reactivación

Procrear en San Juan: con gestiones avanzadas el IPV se prepara para sortear departamentos de clase media

Te Puede Interesar

Los operativos del IPV para detectar irregularidades se intensificaron desde 2025 en todos los departamentos. Se detectan casos tanto en barrios tradicionales como recién entregados.
Medida

En San Juan, el IPV tras los "pícaros": investiga 400 casas deshabitadas y avanza con 40 revocaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio del debate por la posible demolición de la capilla de Villa de Mercederes, desde el Gobierno aseguran que continuarán analizando la situación.
En medio del debate

Capilla de Villa Mercedes: la demolición en suspenso y un plan oficial para analizar si puede sobrevivir

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del Narigón y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito
Perfiles

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del "Narigón" y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito

Facundo Herrera y Bruno Olivera hace dos semanas juntos en una actividad
Camino al 2027

El hijo de una gremialista icónica de los 2000, pieza clave del armado de La Libertad Avanza en Rivadavia

Luis Caputo, en la apertura de Latin American Forum (Foto: Daniel Vides, Noticias Argentinas)
Pronóstico económico

Luis Caputo anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril