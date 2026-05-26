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Paso a paso: cómo calcular el aguinaldo de mitad de año

La primera entrega del SAC corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración percibida entre enero y junio; cómo es la fórmula para quienes no trabajaron el semestre completo

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En junio los trabajadores registrados y los jubilados reciben la primera entrega del SAC (Sueldo Anual Complementario), y esta suma adicional al salario mensual coincide con la mitad del año, por lo que es relevante saber cómo calcular el aguinaldo de junio de 2026.

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En primer término, cabe aclarar que el SAC solo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia que se desempeñan en la actividad privada, administración pública y empresas del Estado. El aguinaldo también está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Quedan excluidos de este concepto los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas o tienen un empleo informal sin aportes.

Cómo calcular el aguinaldo de junio de 2026

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente. En este caso, se debe tomar en cuenta el sueldo más alto del período de enero a junio.

Para quienes trabajaron el semestre completo, el aguinaldo se calcula tomando la mitad de la mayor remuneración mensual percibida en ese período.

Si un trabajador no completó los seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para este caso, la fórmula para este cálculo es: (salario del empleado / 12) * meses trabajados. Por ejemplo, si el salario máximo fue de $100.000 y se trabajaron seis meses, el aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en junio 2026

Según detalla la ley 27.073, que regula los contratos de trabajo, el SAC se abona en dos cuotas y tiene definidas fechas límite. En el caso de la cuota de junio, el vencimiento es el 30 de junio, que este año coincide con un martes.

De todos modos, las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.

En el caso específico de los jubilados del sistema previsional, el aguinaldo se cobra en la misma fecha que la prestación social principal de la Anses y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. De acuerdo al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes y verificar la fecha según la prestación percibida.

FUENTE: La Nacón

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