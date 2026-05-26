Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un motociclista este lunes por la noche en Chimbas . El episodio ocurrió alrededor de las 21:50 horas en calle 25 de Mayo, unos 80 metros antes de llegar a la intersección con calle Mendoza.

Fuentes judiciales confirmaron que l a víctima fatal se llamaba Marcelo Alejandro Álvarez, tenía 39 años y era vecino del barrio 7 de Septiembre. Álvarez circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha FZ de 160cc cuando, por motivos que se investigan, impactó de atrás a otro rodado, una Rouser de 200cc que transitaba en su mismo sentido y dirección, de oeste a este.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 07.28.41 (1)

La violencia de la colisión hizo que ambos conductores perdieran el control y se desplazaran varios metros sobre el pavimento. La peor parte se la llevó Álvarez, quien viajaba sin el casco reglamentario: por la fuerza de la inercia, terminó impactando fuertemente su cabeza contra un árbol ubicado en la banquina sur, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.

Por su parte, el conductor de la Rouser fue identificado como Agustín Enrique Corso, de 27 años y domiciliado en el loteo Salta. Tras recibir asistencia médica, Corso fue trasladado a la Comisaría 17ma, donde quedó arrestado a disposición de la Justicia mientras se cumplimentan los trámites legales de rigor.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 07.28.41

En el lugar del hecho se realizó una exhaustiva inspección ocular que, sumada al aporte de un testigo presencial, permitió reconstruir la mecánica de la colisión. Los peritos constataron que la calzada se encontraba en buenas condiciones y que la zona contaba con óptima iluminación artificial. Las autoridades procedieron al secuestro de ambas motos para sus respectivas pericias.

Bajo las directivas de la UFI de Delitos Especiales, intervinieron en la escena el fiscal del caso, Roberto Ginsberg, junto al ayudante fiscal César Recio. También trabajó en el lugar el personal de la Comisaría 17ma, la Brigada de Homicidios y la Policía Científica, encargada del levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.