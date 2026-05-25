Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Un fuerte siniestro vial ocurrido este domingo en Albardón generó preocupación entre vecinos y automovilistas de la zona, luego de que dos camionetas protagonizaran un violento choque que terminó con uno de los vehículos volcado al costado del camino.

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El impacto se produjo en una transitada arteria del departamento y, por la violencia de la colisión, una de las camionetas perdió estabilidad y terminó dada vuelta. Las imágenes posteriores al hecho mostraron importantes daños materiales en ambos rodados.

Tras el choque, personal policial y de emergencias llegó al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado durante varios minutos mientras trabajaban en la zona.

Hasta el momento se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y si hubo alguna maniobra previa que desencadenó el impacto. Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la colisión que derivó en el vuelco.