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Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

El siniestro ocurrió este lunes en una transitada zona del departamento. Por el impacto, uno de los vehículos terminó volcado al costado del camino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza Albardón Noticia.

Gentileza Albardón Noticia.

Un fuerte siniestro vial ocurrido este domingo en Albardón generó preocupación entre vecinos y automovilistas de la zona, luego de que dos camionetas protagonizaran un violento choque que terminó con uno de los vehículos volcado al costado del camino.

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El impacto se produjo en una transitada arteria del departamento y, por la violencia de la colisión, una de las camionetas perdió estabilidad y terminó dada vuelta. Las imágenes posteriores al hecho mostraron importantes daños materiales en ambos rodados.

Tras el choque, personal policial y de emergencias llegó al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado durante varios minutos mientras trabajaban en la zona.

Hasta el momento se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y si hubo alguna maniobra previa que desencadenó el impacto. Las autoridades buscan determinar cómo se produjo la colisión que derivó en el vuelco.

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