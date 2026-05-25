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Motorizada

Atraparon a tres ladrones que destrozaron un auto en Rawson para robarle la batería

Ambos quedaron aprehendidos y puestos a disposición de Flagrancia por el delito de robo agravado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento intento de robo ocurrió este fin de semana en Rawson. Tres delincuentes destrozaron el frente de un automóvil estacionado para sustraerle la batería, pero el rápido aviso de los vecinos y el accionar policial terminaron con la fuga de los sospechosos.

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El hecho se registró a las 07:05 horas, cuando ingresó un llamado de alerta a la Subcomisaría del Barrio Buenaventura Luna. Una mujer se presentó en la dependencia policial para denunciar que, en la intersección de calle Quiroz y Fournier, tres sujetos estaban cometiendo un ilícito.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la damnificada. La joven relató que se encontraba durmiendo cuando ruidos extraños y gritos provenientes del exterior la despertaron. Al asomarse, descubrió la peor escena: dos hombres vestidos con ropas oscuras estaban ensañados con la parte delantera de su vehículo -un Renault Symbol- que se encontraba estacionado en el jardín delantero de la vivienda, mientras un tercer cómplice, con campera clara, actuaba como "campana" en la vereda de enfrente.

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Al verse sorprendidos por la víctima y por los vecinos que comenzaron a alertar sobre la situación, los malvivientes emprendieron una veloz huida hacia el cardinal este, descartando el botín en el camino. Los uniformados constataron que los ladrones habían violentado el capó del auto para arrancar una batería, la cual quedó tirada a los pocos metros del rodado.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, el personal policial de la Motorizada N°2 (a cargo de los cabos Lucas Quiroga y Jonathan Aguirre) montó un operativo en la zona. El rastrillaje dio frutos rápidamente cuando lograron interceptar y poner tras las rejas a los sospechosos en calle Rivadavia, al norte de calle Agustín Gómez. Los acusados fueron identificados por la policía como, Alex Navarro (21), Pablo Salinas (27) y Matías Flores (21), todos oriundos del Barrio La Estación, Rawson.

Tras las detenciones, se entabló una comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio. En el lugar se hizo presente el ayudante de fiscal, Dr. David Peña, quien bajo las directivas del fiscal de turno, Fernando Bonomo, dio inicio formal al procedimiento de flagrancia por el delito de robo agravado.

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