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Frente a Milei, el arzobispo García Cuerva sostuvo: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

En el marco del Tedeum por el 25 de Mayo y durante la homilía, el religioso pidió por la unidad de los argentinos con el mandatario nacional en primera fila en la Catedral Metropolitana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aprovechó el Tedeum por el 25 de Mayo para lanzar un fuerte mensaje frente al presidente Javier Milei, en el que cuestionó la polarización política, reclamó mayor diálogo de la dirigencia y apuntó contra el odio en las redes sociales.

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El mandatario nacional participó de la ceremonia religiosa realizada en la Catedral Metropolitana, a la que llegó caminando desde la Casa Rosada junto a integrantes de su círculo más cercano. Tras la actividad litúrgica, Milei regresó a Balcarce 50 para encabezar una reunión de Gabinete en medio de un clima de tensión interna dentro del oficialismo.

Durante su homilía, García Cuerva marcó una clara diferencia entre la fortaleza social de los argentinos y el desempeño de la conducción política. “Basta de arengar la polarización”, reclamó el arzobispo ante el jefe de Estado y los principales funcionarios presentes.

“Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades”, sostuvo el líder religioso en uno de los tramos más contundentes de su mensaje.

El arzobispo describió a una parte de la sociedad argentina como “postrada al borde del camino”, sin fuerzas para continuar y golpeada por derechos largamente postergados. En esa línea, vinculó la reflexión religiosa con la situación social y económica del país, al mencionar la falta de empleo, educación y oportunidades.

También insistió en que “nadie puede ser descartado” y enumeró entre los sectores más golpeados a jubilados, niños, enfermos, personas con discapacidad, jóvenes afectados por el consumo de drogas y trabajadores informales o precarizados.

Otro de los pasajes que generó mayor repercusión fue el dirigido contra los “odiadores” y el “terrorismo de las redes”. García Cuerva comparó a quienes descalifican desde plataformas digitales con los escribas del Evangelio “sentados mirando” el sufrimiento ajeno, en una crítica directa al clima de confrontación permanente en la discusión pública.

La ceremonia contó además con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno. Previamente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

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