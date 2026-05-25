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Capital Federal

Motín en una comisaría porteña: hubo requisa, incendio y heridos

El violento episodio se registró durante la madrugada de este lunes, cuando los reclusos de la dependencia policial reaccionaron ante las autoridades y quemaron colchones.

Por Agencia NA
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Un motín se produjo este lunes por la madrugada en la Comisaría Vecinal N°3 del barrio porteño de Balvanera, en Capital Federal, donde se registraron disparos, un incendio en uno de los calabozos y varios presos heridos.

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El hecho sucedió en la seccional ubicada sobre la calle Venezuela al 1900, donde se alojaban 73 presos y según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó cuando se llevó a cabo una requisa, lo que generó el enojo de los reclusos.

A raíz de esta situación, varios de los detenidos iniciaron un foco de incendio en uno de los colchones, por lo que, de inmediato, se le pidió colaboración a los Bomberos de la Ciudad que, minutos después, arribaron al lugar.

Además, del operativo participó personal de División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) para controlar la situación y evitar fugas.

Como consecuencia del incendio de colchones, tres policías y cuatro reclusos sufrieron intoxicación con monóxido de carbono y fueron trasladados a distintos hospitales.

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