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Duelo de pesos pesados

Martín Menem vs Santiago Caputo: el gobierno de Milei busca paz y espera debatir la interna en la mesa política del martes

El Presidente aspira a que se resuelva el tema y poder pasar de página. La tensión del oficialismo y la necesidad de dirimir las diferencias hacia adentro.

Por Agencia NA
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La interna que atraviesa al gobierno libertario preocupa puertas adentro, lo que obligó a la plana del poder a activar una serie de reuniones para apuntalar la gestión y ordenar los ruidos que la semana pasada fueron exhibidos.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el encuentro de mesa política del martes se abordará el virulento cruce en redes sociales que tuvo como principales protagonistas al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que acusaron de administrar la cuenta anónima @PeriodistaRufus.

La exhibición a cielo abierto de la tensión que se canalizaba por vías subterráneas, pero que a partir del fin de semana pasado se dirime en las redes sociales, abre debate en las filas violetas que aspiran a poder cerrar el conflicto y ordenar la línea para relanzar la gestión.

Con las tribus en tensión a lo largo de la semana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió convocar a una reunión del reducido círculo designado por el libertario y de esta forma Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem volverán a verse las caras tras el estallido.

Si bien el temario es más amplio e incluye las estrategias para sancionar los proyectos girados al Congreso, se espera que haya alusión a la contienda que parece no tener fin y que enciende las alertas en el oficialismo.

Desde su rol de vocero presidencial, bajo estricta orden del mandatario, el funcionario intenta oficiar de mediador entre los dos sectores que pujan por ampliar su predominio y marcar el ritmo de la gestión.

Algo similar pensó Milei que convocó a la plana completa el lunes, aunque hay quienes descartan la posibilidad de que el tema se debata en el intercambio. "No va a pasar nada", anticipó una fuente asistente. "Nos sale muy bien fingir demencia", coincidió otro.

Sin embargo, en Balcarce 50 sobrevuela la idea de definir un rumbo y cortar de cuajo con la profundización de una interna que parece no tener fin. "Lo que pasó no puede volver a pasar. No podemos tener un equipo en el que estemos todos peleados. Debemos que definir hacia dónde queremos ir", sostuvo una fuente al respecto.

Al menos dos fuentes del Gabinete confirmaron a esta agencia el malestar que le generó al mandatario la necesidad de tener que hablar públicamente del tema para apaciguar la escalada.

Expuesto, minimizó el conflicto virtual para evitar así tener que tomar partido por alguno de los dos campamentos. No obstante las tropas digitales optaron por refutar la versión. Sin pruebas suficientes, Milei no tiene previsto correr al titular de la Cámara Baja y espera poder volver a encapsular la tensión abierta.

Presionado por el vínculo con Caputo, al que considera "su hermano", tampoco habrá cuestionamientos por su rebeldía virtual. En el mientras tanto, en Balcarce 50 esperan poder pasar la página que les permita reencausar la dinámica adquirida durante los primeros meses del año.

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