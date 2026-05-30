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Córdoba

El fiscal confirmó que los restos hallados corresponden "casi con certeza" a Agostina Vega y sostuvo que fue víctima de un homicidio

Raúl Garzón y el ministro de Seguridad de Córdoba brindaron detalles sobre el hallazgo realizado este sábado. La principal hipótesis de la investigación apunta al único detenido, en cuya vivienda creen que se produjo el crimen.

Por Agencia NA
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La investigación por la desaparición de Agostina Vega tuvo este sábado un giro devastador. Durante una conferencia de prensa, el fiscal Raúl Garzón confirmó que los restos humanos encontrados en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba corresponden, con un alto grado de probabilidad, a la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía una semana.

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Aunque aclaró que resta la confirmación científica definitiva, el funcionario judicial señaló que las evidencias reunidas hasta el momento son contundentes. “No puedo afirmar que sea un ciento por ciento hasta contar con los resultados periciales, pero en un 98 por ciento estamos hablando de Agostina”, expresó.

Visiblemente afectado por la situación, Garzón reconoció el impacto que tuvo el caso en la comunidad y en quienes participaron de la búsqueda. “Lo comunico con enorme dolor”, manifestó, al tiempo que definió la desaparición de una persona como una de las experiencias más angustiantes para cualquier familia.

El fiscal sostuvo además que la causa se investiga como un homicidio y recordó que existe una persona detenida por el caso: Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima. Según explicó, los investigadores manejan la hipótesis de que el asesinato se habría producido dentro de la vivienda del sospechoso.

“Estamos frente a un homicidio. Hay una persona detenida y todavía debemos profundizar distintas líneas investigativas”, indicó el funcionario, quien también destacó que durante los días de búsqueda se realizaron procedimientos y rastrillajes dentro y fuera de Córdoba para intentar localizar a la adolescente.

Si bien Barrelier continúa negando cualquier responsabilidad en el hecho, la fiscalía considera que existen elementos de prueba de relevancia obtenidos durante los allanamientos realizados en su domicilio. En ese sentido, Garzón remarcó que el acusado posee antecedentes penales y que en su vivienda se secuestró material que podría resultar clave para el avance de la causa.

La conferencia fue encabezada junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien acompañó los operativos desplegados en las últimas horas y brindó detalles sobre el trabajo realizado en la zona donde fueron encontrados los restos.

Mientras continúan las pericias para confirmar oficialmente la identidad de la víctima y determinar las circunstancias exactas de la muerte, la investigación avanza sobre el principal sospechoso en un caso que conmociona a toda la provincia y al país.

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