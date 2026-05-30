Caso Agostina Vega: ampliarán la zona de rastrillaje en Córdoba

El perímetro de rastrillaje donde es buscada Agostina Vega, la adolescente de 14 años que lleva una semana desaparecida, será ampliado en Córdoba Capital.

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Según informó la abogada Fernanda Alaníz, quien representa al padre de la menor, a la Agencia Noticias Argentinas, la zona de búsqueda se ampliará hacia el barrio Villa Posse, que se encuentra en la zona sureste de la ciudad cordobesa.

Este sábado 30 de mayo, se conoció que los operativos fueron intensificados en distintos sectores de la provincia, entre ellos el predio descampado de unas 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, por órden de la Justicia a través de efectivos policiales y personal especializado.

Hasta el momento, el único imputado es Gabriel Barrelier que se encuentra detenido ya que habría sido la última persona en encontrarse con la menor. La misma Agostina le envió un audio a sus amigas e informó que se reuniría con el señalado que, a su vez, es conocido de la familia.

La adolescente fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio cordobés de General Mosconi.

FUENTE: Agencia NA