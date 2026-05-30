sábado 30 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Caso Agostina Vega: ampliarán la zona de rastrillaje en Córdoba

Así lo confirmaron fuentes del caso. La adolescente lleva una semana desaparecida.

Por Agencia NA
image

El perímetro de rastrillaje donde es buscada Agostina Vega, la adolescente de 14 años que lleva una semana desaparecida, será ampliado en Córdoba Capital.

Lee además
caso agostina vega: la buscamos viva o muerta
Habló el fiscal

Caso Agostina Vega: "La buscamos viva o muerta"
que me devuelva a mi hija: el desesperado pedido de la madre de agostina vega
Desaparición

"Que me devuelva a mi hija": el desesperado pedido de la madre de Agostina Vega

Según informó la abogada Fernanda Alaníz, quien representa al padre de la menor, a la Agencia Noticias Argentinas, la zona de búsqueda se ampliará hacia el barrio Villa Posse, que se encuentra en la zona sureste de la ciudad cordobesa.

Este sábado 30 de mayo, se conoció que los operativos fueron intensificados en distintos sectores de la provincia, entre ellos el predio descampado de unas 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, por órden de la Justicia a través de efectivos policiales y personal especializado.

Hasta el momento, el único imputado es Gabriel Barrelier que se encuentra detenido ya que habría sido la última persona en encontrarse con la menor. La misma Agostina le envió un audio a sus amigas e informó que se reuniría con el señalado que, a su vez, es conocido de la familia.

La adolescente fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio cordobés de General Mosconi.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El papá de Agostina Vega apuntó contra la mamá: "Si tiene más información que la diga y se haga cargo"

"Me tengo que escapar": el audio que les envió Agostina Vega a un grupo de amigas

Desaparición de Agostina: el ministro de Seguridad denunció que el detenido miente

Polémica por cientos de radares de velocidad no autorizados: qué hacer si se recibe una fotomulta de uno de ellos

Se conoció un nuevo video con el origen de la pelea en el almacén de Neuquén

Adolescente desaparecida en Misiones fue hallada muerta, tras dos semanas de búsqueda

La Justicia condenó a perpetua a 12 narcos, entre ellos el conocido Fran Riquelme

Confirmaron un caso de triquinosis y alertan sobre el consumo de cerdo sin control sanitario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Policía reconstruyó los movimientos del sospechoso mediante domos y detectó que el auto secuestrado fue lavado. Foto: Agencia NA/Redes.
Investigación

Desaparición de Agostina: el ministro de Seguridad denunció que el detenido miente

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos
Prisión preventiva

Enviaron al Penal de Chimbas a un sujeto acusado de estafas millonarias con la venta de lotes en Médano que no eran suyos

Imagen ilustrativa
Doble estafa virtual

Un albardonero perdió $21.000.000 en una falsa plataforma de YPF y otros $5.000.000 en manos de abogados truchos

Los 450 empleados, los fantasmas y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan
Historias

Los 450 empleados, los "fantasmas" y la competencia de las cajeras: el recuerdo de la época dorada de Libertad en San Juan

Los Tornello, Jesús Kechu y Javier Gamuza.
Trinidad

"No opinen sin saber": la familia de los hermanos baleados en Villa El Pino dieron su versión

El vehículo fue sustraído de la Playa de Remoción de la municipalidad de la Capital, ubicada en calle Rivadavia.
Increíble pero real

Remolcaron un auto, lo llevaron a la playa de la municipalidad de San Juan y después un encapuchado se robó el vehículo

Te Puede Interesar

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000
Investigación

Los dos grandes acusados de estafas inmobiliarias en San Juan acumulan 632 cheques rechazados por más de $440.000.000

Por David Cortez Vega
El despertar de los eco domos: Ischigualasto logró destrabar su alojamiento de lujo
Obra a reactivar

El despertar de los eco domos: Ischigualasto logró destrabar su alojamiento de lujo

Imagen ilustrativa

Robo a mano armada en Capital: un motochorro asaltó a un hombre en la madrugada

 El aceite de cannabis de San Juan llegó a la OSP. Además, la empresa estatal CANME fabricará medicamentos comunes para Salud Pública.
Exclusivo

Los afiliados a la OSP ya pueden acceder al aceite de cannabis medicinal sanjuanino con descuento

EN VIVO: Dembelé iguala desde el punto del penal la final de la Champions
Minuto a minuto

EN VIVO: Dembelé iguala desde el punto del penal la final de la Champions