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Antes de desaparecer

"Me tengo que escapar": el audio que les envió Agostina Vega a un grupo de amigas

La grabación revela que la adolescente de 14 años planeaba reunirse con Claudio Barrelier, pareja de su madre, y único detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Justicia de Córdoba tiene en su poder un audio enviado por Agostina Vega (14), la joven desaparecida hace una semana, en donde le deja un inquietante mensaje a un grupo de amigas en el que comenta que "se tiene que escapar".

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El mensaje fue incorporado al expediente en las últimas horas, según reveló el sitio Cadena 3 de Córdoba. Allí menciona además que debe encontrarse con Claudio Barrelier, exnovio de su madre y único detenido por la desaparición.

"Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", se escucha decir a la adolescente en el audio, de apenas unos pocos segundos. El tono de voz de Agostina no transmite tensión ni dramatismo.

El mensaje de la chica se suma a una serie de chats que se revelaron en las últimas horas, entre Barrelier y Melisa Heredia, la madre de Agostina. Se habían dado en las primeras horas de la desaparición, cuando la adolescente llevaba varias horas desaparecida.

El primer mensaje que le mandó Heredia a Barrelier salió a la 1.04 de la madrugada del domingo. "Que te pidió la Agos a vos hoy", escribió la mujer. De inmediato, aclaró que su hija le había pedido el teléfono del hombre: "Que me pidió tu num".

A la 1.05, Barrelier respondió con dos mensajes. "Si la podía llevar a la casa de un amigo", dijo en el primero. Y en el otro escribió: "Le dije que no tenía movilidad". "Qué amigo. De dónde", pregunta Heredia, también en dos envíos.

Él contestó tajante: "No me dijo". En la captura del chat se ven otros dos mensajes. "Hace como tres horas se fue y no aparece", mostró la mujer su preocupación. "No sé que hacer, si llamar a la policía", agregó.

Barrelier está detenido desde el miércoles. Es el principal sospechoso de la desaparición de la joven, quien fue vista ingresando a su casa en las últimas horas del sábado. Desde entonces no hay noticias.

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra el detenido y dijo que "miente" cada vez que habla. "Barrelier claramente que está mintiendo y en cada declaración miente más, y embarra aún más la cancha", sostuvo. "Muchas de las cosas que él declaró son absolutamente mentira", sentenció.

Agostina salió de su casa a las 22:30 del sábado 23 de mayo. Dijo que iba al negocio de comidas de su abuelo, que está en la misma cuadra. Pero nunca más volvió. Después se supo que Agostina tomó un remís al barrio Cofico, donde se encuentra la casa de Claudio Barrelier.

Esta mañana continuaban los operativos para encontrar pistas de la chica. Más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, bomberos y equipos de rescate rastrillan una zona de 240 hectáreas al sudeste de la Ciudad. La búsqueda había comenzado durante el viernes, pero por la extensión debió cortarse por la noche y se continuó ni bien salió el sol.

FUENTE: Clarín

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