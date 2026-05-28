Video clave: así entró Agostina a la casa del detenido el sábado por la noche

Una cámara de seguridad logró registrar el momento en el que la adolescente Agostina Vega ingresó a la casa del acusado Claudio Gabriel Barrelier el sábado por la noche.
jueves 28 de mayo 2026
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Una cámara registró el momento en que ingresó a la vivienda en el barrio Cofico.
Una cámara de seguridad logró registrar el momento en el que la adolescente Agostina Vega ingresó a la casa del acusado Claudio Gabriel Barrelier el sábado por la noche.
En el video se observa a la menor que camina junto con el detenido y ambos entran a la vivienda, tratándose así de la última imagen de Agostina.
Tras la viralización del video, que muestra el ingreso de la adolescente y el detenido a su casa, Ariel, el remisero, aclaró: “No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos”.