Una cámara de seguridad logró registrar el momento en el que la adolescente Agostina Vega ingresó a la casa del acusado Claudio Gabriel Barrelier el sábado por la noche.

En el video se observa a la menor que camina junto con el detenido y ambos entran a la vivienda, tratándose así de la última imagen de Agostina.

Tras la viralización del video, que muestra el ingreso de la adolescente y el detenido a su casa, Ariel, el remisero, aclaró: “No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2059966486333010368&partner=&hide_thread=false Video clave: así entró Agostina a la casa del detenido el sábado por la noche pic.twitter.com/ZeF7BI8D6t — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 28, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Agostina