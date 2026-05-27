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Trágico desenlace

Estaba desaparecida desde hacía casi 20 días y fue hallada muerta

Restos humanos fueron encontrados en un barranco de la zona de La Barda, en Bariloche. La familia reconoció a Ana Lía Corte que era intensamente buscada.

Por Agencia NA
Ana Lía Corte. Foto: Agencia NA (redes) &nbsp;

Ana Lía Corte. Foto: Agencia NA (redes)

 

Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida desde hace casi 20 días en San Carlos de Bariloche, fue hallada muerta este martes por la tarde luego de que vecinos de la zona de La Barda hayan dado aviso a la Policía por la aparición de restos humanos en un barranco.

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El Ministerio Público Fiscal llevó adelante diversas diligencias en la tarde del martes a raíz de la notificación del hallazgo de restos humanos en una zona conformada por la intersección de calle Arrayanes entre Onelli y la barda, en el sur de Bariloche, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La Fiscalía en turno dispuso el inmediato resguardo del lugar y comenzó con tareas de rastrillajes que se extendieron durante toda la noche.

Familiares de Corte fueron los que confirmaron la noticia de que se trataba de la mujer desaparecida, aunque resta el resultado de la autopsia. Todo lo hallado fue trasladado a la morgue en el hospital zonal para su evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense. Asimismo, las muestras extraídas serán objeto de análisis de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del MPF, destaca el escrito.

En el lugar donde se hallaron los restos trabajaron agentes de Fiscalía, personal policial de prevención, y de la Brigada de investigaciones y el Gabinete de criminalística.

Corte fue vista por última vez el pasado viernes 8 de mayo en el barrio Melipal y las cámaras de seguridad fueron cruciales para determinar que se tomó un colectivo de la línea 51 y se bajó en pleno centro de la ciudad.

De este modo, los operativos se centraron en la zona de la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, sector en el que fue hallado el cuerpo.

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