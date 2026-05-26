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Declaraciones

"Mi hijo está acorralado y triste": el desgarrador relato de la madre del niño víctima de racismo en Brasil.

Tras la detención de un ciudadano argentino en Minas Gerais, la mujer denunció que el ataque trascendería la discriminación y sospecha de un posible vínculo con la trata de menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El hombre acusado de racismo, y uno de sus deplorables chats

El hombre acusado de racismo, y uno de sus deplorables chats

Lo que debía ser una jornada de celebración familiar por un cumpleaños terminó en una pesadilla legal y emocional para una familia brasileña en el estado de Minas Gerais. La madre de un niño de siete años, quien denunció a un ciudadano argentino identificado como Eduardo Ignacio por actos de racismo, rompió el silencio para detallar el horror vivido a bordo del tren turístico Maria Fumaça.

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Un hallazgo perturbador

El incidente comenzó cuando un pasajero advirtió a la madre que el hombre, sentado a pocos metros, tomaba fotografías y videos de su hijo de manera insistente. Tras confrontar al sospechoso, la mujer logró acceder a su teléfono celular, donde descubrió mensajes de WhatsApp con un contenido aberrante. En las conversaciones, el detenido compartía el material visual del menor acompañado de comentarios donde sugería que podía “tomarlo como esclavo” y mencionaba la intención de conseguir una "esclava" para cuidar a las nietas de su interlocutor.

Más que racismo: sospechas de trata

La madre del menor lanzó una acusación que podría agravar la situación judicial del detenido: aseguró que el episodio podría estar vinculado al tráfico de menores. Esta sospecha se sustenta no solo en el contenido de los mensajes, sino también en los elementos hallados en la mochila del ciudadano argentino, que contenía una gran cantidad de dinero en dólares, pesos y reales. "Revisamos su celular y encontramos otras pruebas", afirmó la mujer en declaraciones a medios locales, subrayando que su instinto inicial fue enfrentar al hombre, al punto de que otros pasajeros debieron sujetarla para que no perdiera el control.

Las secuelas en la víctima

Más allá de la batalla legal, la preocupación principal de la familia es la salud mental del pequeño. Según su madre, el niño ha quedado profundamente afectado: “Está literalmente avergonzado por la situación, callado, no está bien. Lo veo acorralado, intimidado, con una mirada triste”. El impacto fue tal que el niño se muestra asustado tras haber sido objeto de una actitud que su madre describe como una forma de "asedio" visual y digital.

Estado de la causa

Eduardo Ignacio, de 63 años, permanece bajo custodia en el sistema penitenciario de São João del-Rei, acusado del delito de injuria racial. Mientras la empresa ferroviaria VLI repudió el acto y prometió colaborar con la investigación, la madre del menor se mostró firme en su búsqueda de justicia: “Iremos hasta el final porque eso no puede suceder”, sentenció, tras haber pasado el día de su propio cumpleaños declarando ante las autoridades para formalizar la denuncia.

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