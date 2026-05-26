El ébola enciende las alarmas: qué es y cuál es la situación en Argentina

Ante la reciente alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un nuevo brote de ébola Bundibugyo en África, especialistas brindaron información sobre cómo es la enfermedad y buscan llevar tranquilidad respecto de la situación en Argentina.

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“El ébola es una enfermedad causada por un virus altamente contagioso que está dentro del grupo de las fiebres hemorrágica”, explicó la Dra. Mónica Foccoli (M.N. 70.669), jefa de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la médica añadió que, “en cuadros graves, esta enfermedad desencadena sangrados fuertes y tiene una alta mortalidad, que puede superar el 50%”.

Desde la entidad señalaron que, se cree que el principal reservorio del virus son los murciélagos que se alimentan de frutos y que el contagio se produce por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de animales o personas infectadas, por lo que la recomendación de los especialistas es evitar cualquier exposición a fluidos corporales de personas infectadas.

Cuáles son los síntomas

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición, mientras que la enfermedad suele desarrollarse en dos etapas: una inicial, con síntomas similares a los de un cuadro gripal -fiebre, dolor muscular, debilidad, fatiga y dolor de cabeza- y una segunda fase en la que pueden aparecer complicaciones hemorrágicas graves.

Al hablar acerca del tratamiento, Foccoli explica que el abordaje es sintomático, ya que, actualmente no existe una terapia específica contra la enfermedad.

“En 2014, durante otro brote importante, se probaron distintas alternativas, pero no dieron resultados”, expresó la médica, quien añadió: “Si bien existe una vacuna desde hace un tiempo, la variante Bundibugyo que está circulando es diferente, por lo que no hay una vacuna específica”.

Por último, Foccoli aclaró: “No hay que entrar en pánico, la enfermedad por ahora está localizada en Uganda y el Congo y Argentina no tiene vuelos directos a esos países. De todas maneras, hay que estar informado y ante la mínima duda consultar con un profesional”.

FUENTE: Agencia NA