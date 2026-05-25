Buscan a una joven argentina perdida en Chile: había avisado que la estaban siguiendo

Una joven argentina es buscada de manera intensa en Chile luego de haberle advertido a su familia que era perseguida. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela , de Salta, quien fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en Pichilemu.

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El caso se conoció cuando la Fundación Volviendo a Casa confirmó que la familia de Brizuela la busca en Chile desde hace casi una semana luego de que les haya manifestado por mensajes de WhatsApp que sentía miedo y que un grupo de personas la seguía.

Después de esos mensajes, dejó de responder llamadas, videollamadas y mensajes, por lo que su madre realizó la denuncia correspondiente, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Hoy su familia teme seriamente por su integridad física y psicológica. Pedimos máxima difusión en Argentina y Chile”, expresa la publicación de la Fundación.

La joven había viajado a Chile en diciembre de 2025 y en la actualidad residía en Punta de Lobos, una localidad ubicada en las afueras de Pichilemu.

Para lograr su hallazgo, dieron a conocer sus características físicas: mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca y tiene cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros.

A su vez, aportaron que presenta una quemadura en la mano izquierda y un lunar marrón grande en el pecho, además de que tiene varios tatuajes: una luna y dos astronautas en la pierna izquierda y un símbolo tatuado en la nuca.