Con Lego, Milei publicó un video por el 25 de Mayo con un guiño a Manuel Belgrano

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo realizado con figuras estilo Lego, en el que recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conectó con el presente político argentino mediante una fuerte carga simbólica y patriótica.

La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con estética de bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2058894630825959519&partner=&hide_thread=false



Buenos Aires, 25 mayo (NA) – El presidente Javier Milei publicó en Instagram un video en formato LEGO protagonizado por Manuel Belgrano por el 25 de Mayo.



Mirá más en https://t.co/ihC778sm2B pic.twitter.com/UgBUWXN1ux — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 25, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







