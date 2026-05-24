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Milei viralizó un mapa falso al que le faltan Tucumán y las Islas Malvinas

El Presidente y sus asesores compartieron un gráfico con graves errores geográficos para criticar la gestión económica de Axel Kicillof.

Por Agencia NA
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Un insólito mapa apócrifo de la República Argentina que borró por completo la provincia de Tucumán, omitió las Islas Malvinas y alteró los límites de varios distritos fue compartido y celebrado de forma reiterada este sábado por el presidente Javier Milei y sus principales asesores económicos.

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Envalentonado por la buena semana económica que atravesó su gobierno, el jefe de Estado viralizó la cartografía fallida con el objetivo político de exhibir un presunto crecimiento generalizado en el país y achacarle al gobernador Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires era la única rezagada del mapa.

Sin embargo, el diseño presentó una catarata de errores técnicos y de representación territorial: las provincias lucieron desproporcionadas en sus dimensiones físicas, a Santa Fe se le suprimió el tradicional taco de la bota y se excluyeron de la delimitación geográfica los territorios insulares del Atlántico Sur.

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La controvertida ilustración que el Presidente presentó ante sus seguidores de la red social X se tituló "Mapa del crecimiento de Argentina" y consignó supuestos datos correspondientes a marzo de 2026 respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica provincial.

A pesar de que el boceto atribuyó la autoría de la estadística a una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School, la propia institución educativa desmintió de manera oficial la veracidad del gráfico, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A través de sus canales de comunicación, la entidad académica emitió un mensaje de aclaración pública para ratificar de forma tajante que la pieza propagandística "no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

La estrategia discursiva de los usuarios libertarios apuntó a demostrar que la reactivación alcanzaba a casi todo el mapa con la sola excepción del territorio bonaerense, el cual apareció pintado de color rojo con una marca de -0,2% junto a la aclaración entre paréntesis “conurbano”.

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Uno de los principales impulsores del posteo fue Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, quien manifestó en sus redes: “Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”.

En el mismo mensaje, que recibió el posterior retuit de Milei, el funcionario del Palacio de Hacienda agregó: "El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad; los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo."

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El mandatario nacional también replicó cuestionamientos de cuentas de propaganda y reposteó una publicación del ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, quien señaló: “Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei”.

En el plano diplomático, el embajador libertario ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, se sumó a las críticas contra el mandatario provincial utilizando el diseño erróneo y le enrostró: “Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete”.

La anomalía cartográfica fue advertida dentro de las filas del propio Gobierno por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien de manera crítica exclamó de forma pública: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!”.

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