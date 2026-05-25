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Declaraciones

Marcelo Orrego por el 25 de Mayo: "El futuro y los valores se construyen con educación, cultura y cuidando la libertad"

El Gobernador habló con la prensa tras la finalización del Tedeum en la Catedral y expresó que la forma en construir patria es trasmitiendo valores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una jornada marcada por la solemnidad institucional y el fervor popular, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó los actos centrales en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Con un fuerte mensaje de corte institucional, el mandatario provincial aprovechó el escenario político y social de la fecha patria para convocar a la unidad a través de la preservación de la memoria histórica y el fortalecimiento del sistema educativo.

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Al finalizar el tradicional Tedeum en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, Orrego dialogó con los medios de prensa apostados en el lugar y dejó definiciones claras sobre el rumbo de su gestión y su visión de país. “Feliz Día de la Patria para todos. Nos ha tocado un día hermoso en el que tenemos la oportunidad de poder conmemorar este nuevo aniversario”, expresó visiblemente conforme con el marco de la convocatoria.

En sus declaraciones, el gobernador remarcó el valor histórico del 25 de Mayo, posicionándolo como un punto de inflexión que obliga a la dirigencia y a la sociedad a un ejercicio de reflexión colectiva. Para Orrego, estas celebraciones van más allá del protocolo formal: son herramientas clave para mantener viva la memoria de quienes cimentaron las bases de la organización nacional.

“Compartimos una fecha sumamente significativa, donde la idea siempre es transmitir valores porque son fechas donde tenemos que tener memoria para recordar a muchos hombres y mujeres que dejaron su vida por la libertad de esta Nación”, afirmó con firmeza el mandatario.

Uno de los ejes más políticos de su discurso estuvo centrado en el rol de las instituciones educativas como motores de movilidad social y construcción de ciudadanía. El gobernador destacó especialmente el despliegue del desfile cívico-militar, que contó con una masiva participación de la comunidad educativa local.

Según datos oficiales, el desfile movilizó a alrededor de 40 escuelas provenientes de distintos puntos de la provincia. Unos 2000 alumnos sanjuaninos marcharon por las calles céntricas junto a los efectivos de las fuerzas de seguridad, en una postal que el Gobierno provincial buscó capitalizar como un símbolo de integración y civismo.

“Esta es la manera, compartiendo con la sociedad estos valores para luego disfrutar de este desfile cívico militar”, subrayó el sanjuanino, uniendo la presencia escolar con la doctrina del esfuerzo y el respeto institucional.

Finalmente, Orrego expresó: “El futuro y los valores se construyen con educación, cultura y cuidando la libertad”.

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