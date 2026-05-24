Piden dadores de sangre para la estudiante de Enfermería que sufrió una grave colisión en La Bebida

Familiares y allegados solicitaron 10 donantes para Melani Desseff, quien permanece internada en estado crítico en el Hospital Rawson tras el siniestro ocurrido en Rivadavia. La convocatoria, expuesta en las redes sociales, es para los grupos A+, A-, 0+ y 0-.

Rivadavia El inquietante testimonio sobre la colisión en La Bebida: "Fue horrible ver cómo la chocó y yo me salvé"

En medio de la preocupación por su estado de salud, el entorno de Melani Desseff difundió durante este fin de semana un pedido urgente de dadores de sangre. Según informaron, se necesitan al menos diez donantes de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, quienes deben gestionar turno previo a través del sitio oficial ( https://darturno.com/IPHEM/) y presentarse en el IPHEM, ubicado en calle Rivadavia 728 Este.

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La joven, de 23 años, es estudiante de Enfermería y madre de una niña de 4 años. Permanece internada en terapia intensiva del Hospital Rawson, donde lucha por su vida tras haber sufrido graves heridas en un violento choque ocurrido el jueves por la mañana en la zona de La Bebida, en Rivadavia.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Desseff circulaba en una motocicleta 110cc cuando fue impactada por un automóvil Chevrolet Corsa. Como consecuencia del fuerte golpe, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, además de politraumatismos y una importante pérdida de sangre.

En las últimas horas también se conoció el testimonio de un joven de apellido Vilches, quien aseguró haber presenciado el momento del impacto y describió la escena con crudeza. “Fue horrible ver cómo la chocó y yo me salvé... era ella o yo...”, expresó, en un relato cargado de angustia que rápidamente se viralizó.

Por su parte, el conductor del vehículo, identificado como Guillermo Mora, de 27 años, dio positivo en el test de alcoholemia con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que investiga las circunstancias del hecho y busca determinar responsabilidades.