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Campaña solidaria

Emi Voiro necesita de los sanjuaninos: piden dadores de plaquetas y sangre

La convocatoria solidaria se difundió en las últimas horas ante la necesidad inmediata de transfusiones, en medio del complejo cuadro de salud que atraviesa el artista sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El músico sanjuanino Emiliano “Emi” Voiro atraviesa un delicado momento de salud y en las últimas horas se lanzó un pedido urgente a la comunidad para conseguir dadores de sangre y plaquetas. Según difundieron desde su entorno, se necesitan al menos seis donantes de sangre de grupo 0 negativo o A negativo, además de dos dadores de plaquetas con carácter urgente.

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Quienes puedan colaborar deben solicitar turno a través del sistema online del IPHEM, ingresando a https://darturno.com/IPHEM y seleccionando día y horario para la donación. En el caso puntual de las plaquetas, por la urgencia del cuadro, se indicó que los interesados pueden presentarse directamente en la sede ubicada en Rivadavia 728 Este, en Capital. Para mayor información, también se encuentra disponible la línea telefónica 0264-4223571.

emiliano voiro

El artista permanece bajo seguimiento médico luego de atravesar una serie de complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. A mediados de marzo, Voiro había sido operado y, si bien en un primer momento la cirugía resultó favorable, su estado se agravó posteriormente a causa de una infección.

Ante este cuadro, debió ser reingresado al quirófano para controlar el foco infeccioso. Desde entonces, su estado es reservado y continúa en observación, mientras su entorno apela a la solidaridad de los sanjuaninos para acompañar este difícil momento.

Embed - EMI VOIRO EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

No es la primera vez que el músico enfrenta una situación crítica. En 2023, sufrió un grave accidente de tránsito cuando se dirigía a un ensayo de la Fiesta Nacional del Sol. El hecho ocurrió en Rivadavia, en la intersección de calles Manuel Zavalla y Los Tilos, donde colisionó contra una camioneta. Como consecuencia, padeció múltiples fracturas en su pierna izquierda y debió ser intervenido de urgencia en el Hospital Guillermo Rawson.

En estas horas, familiares y allegados difundieron un pedido de oraciones y acompañamiento para atravesar este difícil momento.

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