Emi Voiro: un horizonte con aroma de escenario tras una complicada y larga reconstrucción

Emi Voiro sigue firme en la reconstrucción al que un desgraciado accidente lo empujó hace tres años atrás. Pasó las de Caín, pero apoyado en los leales afectos de la familia y amigos y en su pasión por la actuación ya ha empezado a palpitar su regreso a las tablas.
Con más de cuatro décadas andadas y un carisma atrapante, Emi dijo presente en la apertura de la cuarta temporada de ‘Media Hora Entre Preguntas’, que cada viernes (21:00) se emite en el canal de Youtube 'Tiempo Streaming'.
Hubo tiempo para hablar de los comienzos en la actuación, de un puñado de anécdotas dentro de su querido Barrio San Martín, de recibir mensajes de personas muy queridas por él y hasta incluso de repasar el calvario de un accidente ocurrido tras años atrás, que lo tuvo en cama 101 días, y del cual se encuentra en la recta final de su recuperación.
El escenario lo está esperando y la sonrisa que despide su cara no deja dudas que el placer del actor ha vuelto recorrerlo por dentro.
Mirá la entrevista completa a Emi Voiro en Media Hora Entre Preguntas
