lunes 2 de marzo 2026

En pleno centro

El bizarro robo que sufrió Radio Colón: dicen que la ladrona es una señora

Durante la madrugada de este lunes, una mujer arrancó los ejemplares de las dos macetas ubicadas en el ingreso a la emisora. Los trabajadores expresaron su indignación ante un acto que calificaron como "dañino".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente de Radio Colón, en pleno centro de San Juan, con las macetas vacías.

El ingreso a Radio Colón amaneció este lunes con una escena inesperada y desconcertante para sus trabajadores. Al llegar a la emisora, ubicada sobre calle General Acha entre Santa Fe y Mitre, el equipo periodístico notó que las dos grandes macetas blancas que adornan la entrada habían sido vandalizadas. Según los datos recabados en el lugar, el hecho ocurrió durante las primeras horas de la jornada, dejando como único rastro la tierra desparramada sobre la vereda.

La movilera Gisele Moreno describió con malestar la situación durante la transmisión en vivo, señalando que los responsables no se conformaron con una sola pieza. Al respecto, relató al conductor Mario Segovia: "Nosotros en el ingreso a la radio tenemos dos macetas blancas grandes que tenían hasta hoy, hasta estas primeras horas del lunes, tenían plantas. Bueno, alguien dueño de lo ajeno ha pasado y se las ha llevado. Han dejado toda la tierra todo removido, un caminito de tierra de las dos macetas, no es que se llevaron una, sino las dos". La periodista detalló que, al arribar a las 7:15 de la mañana, las plantas ya no estaban, por lo que se presume que el robo fue durante la madrugada.

El asombro del equipo se dio no solo en el objeto del robo, sino en la ubicación de la radio, que se encuentra a pocos pasos de la Plaza 25 de Mayo, en una zona con presencia policial constante y comercios que funcionan las 24 horas. Moreno expresó su angustia por el daño estético y el esfuerzo dedicado al cuidado de la vegetación: "Es una pena porque cambia muchísimo la vista. Con esas macetas no es lo mismo con una planta que vacías. Nos llama la atención porque estamos a pasos de la plaza, hay movimiento de policías durante toda la madrugada y la confitería de al lado trabaja toda la noche. Es una pena porque se han llevado esas plantas, daño más que nada, delincuentes que se llevan algo que hay que cuidar mucho porque no les puede dar mucho el sol ni el calor, y ya cuando estaban en su esplendor, se las han robado".

Por su parte, el conductor coincidió en la sensación de extrañeza al ingresar al edificio, mencionando que notó la ausencia de "algo verde que salía para arriba" en comparación con la semana anterior. La indignación creció al confirmarse que las plantas fueron arrancadas directamente de la tierra, ya que las macetas son imposibles de mover debido a su peso.

A pesar del mal trago, desde la dirección de Radio Colón confirmaron que el hecho no quedará impune, ya que ya se sabe quién fue la autora del robo. Las cámaras de seguridad instaladas en la puerta de la emisora captaron el momento preciso del acto vandálico y permitieron identificar a la responsable, descrita como una mujer de contextura robusta. De esta manera, la "robaplantas" ya está detectada por las autoridades de la radio tras este episodio tan bizarro como lamentable para la estética del lugar.

