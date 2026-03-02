Esta vez, un sanjuanino ganó casi $20.000.000 en el Quini 6: los números de la suerte

Un sanjuanino ganó un premio millonario durante el último sorteo del Quini 6.

Un apostador sanjuanino se convirtió en uno de los grandes ganadores del fin de semana al llevarse $19.631.897 en el Quini 6. Pero no fue el único golpe de suerte en la provincia: otro jugador ganó $2.000.000 en el Telekino, según informó la Caja de Acción Social de San Juan.

En el caso del Telekino, correspondiente al sorteo Nº 2417, se registró un ganador en San Juan que obtuvo $2.000.000. De acuerdo con la información oficial, el cartón ganador fue el N° 331.242, vendido en la Agencia 985, en el departamento Calingasta.

El premio prescribe el 20 de marzo de 2026, por lo que el beneficiario deberá presentarse antes de esa fecha para poder hacerlo efectivo.

image

Por su parte, en el Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3352, también hubo un ganador sanjuanino, que se llevó $19.631.897 en la modalidad “Siempre Sale” con cinco aciertos.

El ticket fue vendido en la Agencia 110, en el departamento Capital. Los números favorecidos fueron 13 – 14 – 25 – 30 – 33, completando la combinación ganadora de la modalidad.

image

En este caso, el premio prescribe el 16 de marzo de 2026. Desde la Caja de Acción Social recordaron la importancia de verificar los tickets y consultar los canales oficiales para iniciar el trámite de cobro dentro de los plazos establecidos.