¡Anotate!: abren las inscripciones para los talleres de marzo en el Mercado Artesanal

El Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero invita a los sanjuaninos a sumarse a su nueva propuesta de talleres que comenzarán durante el mes de marzo. Con opciones gratuitas y aranceladas, las capacitaciones están orientadas a quienes deseen iniciarse en el mundo artesanal o perfeccionar sus conocimientos en distintas técnicas.

Entre las propuestas se destaca el Taller de Crochet: Puntos Básicos, a cargo de Anabela Luna, que se dictará los lunes 2 y 9 de marzo, de 9:30 a 11:30. Esta capacitación consta de dos encuentros y es gratuita. También con la misma capacitadora, se desarrollará el Taller de Crochet: Puntillas, los viernes 6 y 13 de marzo, en el mismo horario. En este caso, la actividad es arancelada e incluye materiales.

Otra de las propuestas es el Taller de Telar, dictado por Patricia Casivar, los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 9 a 11, con una duración de cuatro encuentros. Asimismo, el sábado 7 de marzo se realizará el Taller de Encordado, a cargo de María Josefina Lucero, en modalidad de clase única, de 9 a 14.

Los sábados también habrá lugar para el Taller de Sublimación Manual y el Taller de Joyería Sustentable de Autor, ambos dictados por Gabriela Lucero los días 7 y 14 de marzo, en distintos horarios. En tanto, Mariela Tanten ofrecerá el Taller de Cerámica, los sábados 14 y 21 de marzo, mientras que Mara Luna dictará el Taller de Telar Vertical los días miércoles y viernes 18, 20, 25 y 27 de marzo.

Por su parte, el Taller de Impresión Botánica en Textiles, a cargo de Elena Clavel, comenzará el 28 de marzo y continuará los días 11, 18 y 25 de abril, brindando una propuesta innovadora que combina arte y naturaleza.

Las actividades aranceladas incluyen materiales (salvo donde se especifica lo contrario) y cuentan con cupos limitados. Las inscripciones se realizan comunicándose telefónicamente con cada capacitadora, según el taller elegido.

De esta manera, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero reafirma su compromiso con la promoción y preservación de las técnicas artesanales, generando espacios de formación, encuentro y desarrollo para la comunidad sanjuanina.

