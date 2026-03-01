Desde el cielo, el gigante de la salud bucal en San Juan ya tiene fecha de estreno y diseño de vanguardia

La salud pública de San Juan se encamina hacia un trascendental avance con la construcción del nuevo Instituto Odontológico Provincial "Doctor Cayetano Torcivia", una obra que ya muestra un desarrollo imponente en el sur de la Capital. Según los últimos informes del Ministerio de Infraestructura, los trabajos avanzan cumpliendo los plazos previstos y registran actualmente un progreso cercano al 60%. Este ritmo de ejecución permite confirmar que la provincia contará con esta infraestructura sanitaria clave para el segundo semestre de este año, con una fecha estimada de inauguración situada entre los meses de agosto y septiembre.

Las imágenes captadas por e l drone de TIEMPO DE SAN JUAN permiten apreciar desde el aire la magnitud de un edificio que ya tiene sus cuatro niveles plenamente desarrollados, integrándose al nuevo polo sanitario junto al ex Hospital Español.

Este proyecto, que demanda una inversión provincial superior a los 8.274 millones de pesos, busca dar respuesta a una necesidad urgente: modernizar la atención que hoy da el actual Instituto Doctor. Cayetano Torcivia. Con un equipo de al menos 75 trabajadores especializados en el frente de obra, San Juan se prepara para reemplazar unas instalaciones que hoy realizan cerca de 3.000 consultas mensuales pero que han quedado limitadas ante el crecimiento de la demanda. El nuevo edificio no solo ofrecerá 12 áreas técnicas especializadas, desde ortodoncia hasta estomatología, sino que se convertirá en un referente regional de salud bucal con accesibilidad universal y equipamiento de última generación.

Con una superficie total de 3.393,95 metros cuadrados, el diseño arquitectónico no es convencional y se destaca por su modernidad y funcionalidad.

El corazón del proyecto es un patio verde central, un elemento diseñado no solo por estética, sino para garantizar que la luz natural y la ventilación lleguen a la mayoría de los sectores, creando un ambiente confortable para pacientes y profesionales.

En cuanto a su distribución, el edificio organiza sus funciones en cuatro plantas que incluyen un subsuelo de 300 metros cuadrados destinado exclusivamente a las salas de máquinas para sistemas de termo mecánica y gases medicinales. La planta baja recibe a los ciudadanos con una recepción de doble altura y consultorios, mientras que el primer piso se reserva para las áreas de mayor complejidad, como las salas de cirugía y servicios especializados. Finalmente, el segundo piso concentra el área administrativa, dormitorios de guardia, una sala de ateneo y un salón de usos múltiples que se abre hacia una gran terraza accesible para el personal.

La complejidad técnica es otro de los pilares de esta obra, especialmente por encontrarse en una zona de alta actividad sísmica. La ingeniería aplicada incluye detalles críticos como el uso de empalmes flexibles tipo fuelle en todas las cañerías que atraviesan juntas de dilatación sísmica para evitar daños ante movimientos telúricos. Asimismo, el edificio cumple con normativas internacionales estrictas, como la identificación de las cañerías de oxígeno en color blanco según la norma IRAM ISO 7396-1. En su exterior, las fachadas lucirán un acabado duradero de acero corten y contarán con parasoles estratégicos en las orientaciones norte, este y oeste para mitigar el impacto solar.

