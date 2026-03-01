TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

El escenario de la televisión sanjuanina para este 2026 se presenta vibrante. La propuesta en vivo se mezcla con la frescura de los nuevos formatos de streaming y la consolidación de figuras que ya son parte de los hogares. Canal 4, Canal 5 Telesol, Canal 8 y Canal 13 han diseñado para los sanjuaninos grillas competitivas que apuestan fuerte a la producción propia, la cobertura territorial y, sobre todo, a la compañía constante desde la primera hora del día hasta que la jornada baja la persiana.

La señal de Canal 13 inicia su 2026 con una estructura sólida basada en la información de proximidad. La mañana arranca a las 7:00 hs con "Buen Día Día", bajo la conducción de Ricardo Rodríguez y Sol Manzano. Un punto distintivo de este ciclo es su despliegue federal con corresponsales en Jáchal, Iglesia, Sarmiento, Caucete, Calingasta y 25 de Mayo, asegurando que cada rincón de la provincia tenga voz.

La media mañana queda en manos de "Jorge por la Mañana" (9:30 a 12:00 hs), donde Jorge Olivero lidera un nutrido panel de columnistas como Carolina Putelli y Luis Meglioli. El mediodía continúa con "Todos Vivos", conducido por Claudio Bonomo y Adrián Tejada, manteniendo la dinámica de móviles en vivo con Luis Córdoba y Yenhy Tortosa.

Una de las grandes sorpresas de Canal 13 es la integración de contenidos de Stream a la pantalla tradicional durante la tarde. De 17:00 a 18:00 hs llega "Lo mejor de la Picada Stream" con Gastón Sugo, seguido por "Lo mejor de Pelado Stream" con Daniel Tejada. El prime time se diversifica con programas temáticos a las 21:00 hs: desde la minería con Celeste Williner los martes, hasta el ciclo de entrevistas de Leonardo Domínguez los jueves.

Grilla de Programación de Canal 13 (Lunes a Viernes)

07:00 hs: Buen Día Día (Ricardo Rodríguez y equipo).

09:30 hs: Jorge por la Mañana (Jorge Olivero y equipo).

12:00 hs: Todos Vivos (Claudio Bonomo y Adrián Tejada).

14:30 a 15:30 - Noticiero Primera Edición (Valentina Corsunsky).

15:30 hs: Bloque de Contenidos Breves: Incluye Ban con David Gardiol (15:30) , Mas Salud con Laura Caravello (15:50) , Canciones Argentinas con Gustavo Troncozo (16:00) , San Juan Alta Voz con Gonzalo Medina (16:10) y Te lo Cuento por el 13 con Luis Meglioli (16:20).

17:00 hs: Lo mejor de la Picada Stream (Gastón Sugo).

18:00 hs: Lo mejor de Pelado Stream (Daniel Tejada).

19:00 hs: Un Café con Martínez: Gustavo Martínez y Pablo Godoy.

20:00 hs: Compacto 13: Resumen informativo (Adrián Tejada).

21:00 hs: Diferentes propuestas: Lunes: Hablemos sin Jugar (Claudio Bonomo). Martes: Programa de Minería (Celeste Williner). Miércoles: Negro al 13 (Gastón Sugo). Jueves: Entre Vistas (Leonardo Domínguez). Viernes: Vino Para Contar (Gustavo Martínez y Myriam Perez).

22:00 hs: Noticiero Segunda Edición: Cierre de jornada con Valentina Corsunsky.

Canal 8: la alianza con Telefe y el pulso informativo

Por su parte, Canal 8 mantiene su exitosa alianza estratégica con contenidos nacionales de Telefe, pero sin descuidar el pulso local. La grilla muestra una fuerte presencia de programas informativos como "Punto de Partida" a las 7:30 hs y una propuesta más liviana como "Infinito TV" a las 9:00 hs. Después será el turno de Somos y Todo Normal.

El "Noticiero 8" sigue siendo el buque insignia de la señal en sus dos ediciones (13:00 y 21:00 hs), funcionando como el eje informativo de la jornada. Las tardes se visten de ficción con títulos como "Pasión Prohibida" y "Bahar" , mientras que los fines de semana se reservan para el entretenimiento masivo con "Escape Perfecto", "MasterChef" y la vigencia de "Los Simpson". La producción local los sábados destaca con ciclos como "Vinos y Placeres" y "La Revista de Raffa".

Grilla de Programación de Canal 8 (Lunes a Viernes)

06:00 hs: Laje.

07:30 hs: Punto de Partida (Lucía Ponce y Ariel Torres).

09:00 hs: Infinito TV (Kari Bottino y Matías Núñez)

10:00 hs: Somos (Flavia Barragán y Gastón Villordo).

11:00 hs: Todo Normal (Cuqui Alfonsín y equipo).

12:00 hs: Retro TV.

12:30 hs: Mundo Fit (Lunes a Jueves con Mariela Rodríguez) / La Ciudad que Viene (Viernes con Jorge Cocinero).

13:00 hs: Noticiero 8 Primera Edición (Marisa Gil y Mauricio Bazán).

14:30 hs: Fútbol TV (Lunes) y Inquietos TV (Martes a Viernes).

15:30 hs: Pasión Prohibida (Telefe).

16:15 hs: Bahar ¿Estás lista para despertar? (Telefe) .

17:15 hs: La Traición (Telefe).

17:45 hs: Encendidos (Conejo Márquez).

18:30 hs: El 8 a la Tarde (Diego Romero y María Camilleri).

20:00 hs: Pensar San Juan (Osvaldo Benmuyal y María Silvia Martín).

21:00 hs: Noticiero 8 Segunda Edición

22:00 hs: Gran Hermano Generación Dorada / MasterChef (Telefe).

00:00 hs: Cine Sin Cortes.

Lo destacado del Sábado y Domingo

13:00 hs: La Minería y su Gente.

13:30 hs: Conciencia Verde.

14:00 hs: Inconsciente Colectivo.

14:30 hs: San Juan Activo.

19:00 hs: Vinos y Placeres.

19:30 hs: Mujeres de Impacto.

20:00 hs: San Juan Sin Fronteras.

20:30 hs: La Revista de Raffa

Canal 5 Telesol: renovación y liderazgo

Telesol ha pateado el tablero este 2026 con una renovación integral. La jornada comienza con "Amanecidos" (7:00 hs), un cuarteto informativo liderado por Daniela Pinardi y Sebastián Caruso. La salud y el bienestar tienen su lugar con Karina Palacio en "Sentite Joven" a las 9:00 hs, seguido por el humor de "Insoportables" con Germán Cortez y Gabriela Solís.

Una de las movidas más interesantes es "ADN antes del noti" a las 11:00 hs. Este propuesta encabezada por Facundo Merenda, Daniela Pinardi y equipo combina debate político y actualidad con la sección gastronómica "Fácil y Sabroso". El mediodía sanjuanino sigue siendo territorio de Gustavo Toledano y Marcela Podda en "Telesol Noticias", la dupla más consolidada de la región.

El horario central nocturno presenta cambios: Angie Gómez Fuentealba se muda al prime time con "Siempre con vos" a las 20:00 hs. El broche de oro lo ponen dos clásicos imbatibles: "La Ventana", con la familia Bataller celebrando más de 25 años al aire, y "BNBD", donde Toledano inicia su temporada 18 analizando el cierre del día.

Grilla de Programación de Canal 5 Telesol (Lunes a Viernes)

07:00 - Amanecidos: Información temprana con Daniela Pinardi, Sebastián Caruso, Adriana Vera y Luis Lineares.

09:00 - Sentite Joven (Karina Palacio).

10:00 – Insoportables (Germán Cortez y Gabriela Solís).

11:00 - ADN antes del noti (Facundo Merenda y equipo).

13:00 - Telesol Noticias (Gustavo Toledano y Marcela Podda).

14:30 - De Sobremesa (Mariano Bataller, Guillermo Juárez y equipo).

17:30 - Modo Tarde (Nicolás Capellino y Natalia Bretillot).

19:00 - Donde quiera que estés (Maru Silva, Jorge Rodríguez y Jeremías Ruiz).

20:00 - Siempre con vos (Angie Gómez Fuentealba y Nicolás Gómez).

21:00 - La Ventana (Juan Carlos y Juanca Bataller).

22:15 – BNBD (Gustavo Toledano y equipo).

Canal 4: Fe, deporte y cercanía

Canal 4 mantiene una propuesta equilibrada. El programa "Aquí y Ahora" con Enrique Landeau abre la mañana, seguido por un espacio fundamental para su audiencia: la Santa Misa a las 9:00 hs. La señal también abraza la convergencia mediática transmitiendo el streaming de Radio Concepto con Sebastián Olivera.

En el ámbito nocturno, "La Justa", conducido por Paolo Orlando y Fabián Navarro, se posiciona como un espacio de análisis a las 20:00 hs. El deporte tiene su lugar reservado en "En 4 D" con los relatos de Lisandro Peyran, mientras que los fines de semana apuestan por la nostalgia y el archivo con "San Juan, Inédito".

Grilla de Programación de Canal 4 (Lunes a Viernes)

07:30 - Aquí y Ahora (Enrique Landeau).

09:00 - Santa Misa

10:00 - Streaming Radio Concepto (Sebastián Olivera).

13:00 - Efecto Noticia (Victoria Olaechea y Diego Hidalgo)

20:00 - La Justa (Paolo Orlando y Fabián Navarro).

21:00 - Tevediario: Cierre informativo.

Horario rotativo - En 4 D (Lisandro Peyran).

Lo destacado del Sábado y Domingo

Sábado

• 10:00 - Redacción San Juan (Jorge Lucero, Claudio Leiva y Ana Morales) y San Juan,

Domingo