Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

El videoclip “Triqueta” , del reconocido artista urbano sanjuanino Lil Mow , fue nominado en la categoría Mejor Video Urbano en los Prisma Awards, considerados los premios más importantes de Argentina dedicados a reconocer la excelencia en la realización de videoclips y el trabajo de los equipos creativos detrás de cámara.

En la cima "Backpack", el tema que nació de un camp sanjuanino y no tiene nada que envidiarle al trap nacional

La nominación coloca a la producción sanjuanina entre las más destacadas del año y la enfrenta a artistas de gran relevancia nacional como Nicki Nicole, Tiago PZK, YSY A y Dante Spinetta. Un escenario que no solo habla del crecimiento del proyecto, sino que deja a San Juan al mismo nivel que las grandes figuras de la escena urbana argentina.

image

Detrás de la pieza audiovisual está el director sanjuanino Gabriel Montenegro, quien viene consolidándose como una de las miradas más interesantes de la región cuyana. Con una estética precisa, una fuerte identidad visual y una narrativa cuidada, Montenegro logró construir en “Triqueta” un universo propio que potencia la canción y la convierte en una pieza de alto impacto.

“Significa muchísimo para mí porque desde que comencé con el sueño de dirigir videoclips hace 5 años ha sido una de mis metas poder llegar a estar nominado entre grandes directores y poder cumplir con eso hoy, a mis 25 años, es más que una emoción inmensa y un recordatorio a seguir metiéndole a lo que amo y me apasiona, para lograr cosas aún más grandes”, expresó Montenegro tras enterarse de la nominación.

image A la derecha Gabi Montenegro, el día que se filmó "Triqueta"

La producción estuvo a cargo de Foals Producciones, una productora integral que continúa impulsando proyectos de alcance nacional desde Cuyo, apostando por talentos locales y estándares profesionales de realización. El equipo trabajó de manera articulada con la productora local +Lab para materializar el proyecto.

Román Laciar, manager y productor, destacó el camino recorrido: “Durante estos años nos hemos esforzado en lograr productos que estén a la altura de la industria, uniendo fuerzas con la productora local Signo Lab para materializar nuestros objetivos. Agradecemos a Dios que día a día nos renueva las fuerzas y nos da estrategias para seguir avanzando”.

La nominación de “Triqueta” no solo representa un reconocimiento al equipo detrás del proyecto, sino también un hito para la escena audiovisual y musical de San Juan, que continúa ganando visibilidad en plataformas y premios de alcance nacional. En un contexto donde la industria se concentra mayoritariamente en Buenos Aires, este logro confirma que desde el interior también se producen contenidos competitivos, con identidad propia y proyección nacional.

Podés votar a "Triqueta" de Lil Mow ingresando a este link y buscando la sección Video Urbano.