"Backpack", el tema que nació de un camp sanjuanino y no tiene nada que envidiarle al trap nacional

La escena del trap en San Juan suma un nuevo lanzamiento con “Backpack”, el tema de Manu y Lil Mow que comenzó a gestarse luego de que ambos artistas consolidaran su vínculo en un camp de músicos realizado a mediados del año pasado en la San Juan.

Si bien ya se conocían por la movida urbana local, fue en ese espacio creativo donde terminaron de afianzar su conexión. Según contó Lil Mow, se “encaprichó” con la idea de hacer un tema con Manu después de conocerse mejor en el camp, y así empezó a tomar forma la canción.

image Lil Mow.

La grabación definitiva se concretó el 7 de octubre de 2025. En ese encuentro en el estudio descubrieron una coincidencia particular: Lil Mow había grabado y dejado guardada una versión original del tema exactamente un 7 de octubre de 2024, un año antes.

El videoclip se filmó en una sola noche y contó con la presencia de otros artistas de la escena local. “Estaban todos y eso muestra la unión de la escena, todos se coparon”, señaló Lil Mow sobre esa noche.

image Manu.

Con un estilo bien marcado y una producción que no tiene nada que envidiarle a referentes nacionales como Lit Killah o Khea, “Backpack” comienza a posicionarse en las plataformas como una de las apuestas fuertes del trap sanjuanino.

Embed - Lil Mow ft Manu - Backpack (Video Oficial)

El 2026 de los artistas

De cara al 2026, Lil Mow adelantó que se podrán esperar nuevos sonidos y melodías, además de colaboraciones, canciones y una nueva perspectiva atravesada por su vida en Buenos Aires.

En el caso de Manu, el año estará marcado por más colaboraciones y lanzamientos, con el objetivo de seguir asentándose como artista. Entre sus metas aparece concretar su primera fecha propia.