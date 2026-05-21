Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el desfile de jardines del municipio

En el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, Santa Lucía llevó adelante el tradicional desfile de los jardines de infantes municipales, una actividad que reunió a alumnos, docentes y familias en una jornada con fuerte impronta patriótica.

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El evento contó con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. Ambos participaron del acto central y recorrieron el desfile junto a la comunidad educativa.

Según informaron desde el municipio, participaron más de 380 niños y niñas pertenecientes a los jardines municipales, quienes desfilaron con vestimentas tradicionales, banderas argentinas y escarapelas, en el marco de una propuesta que busca reforzar la enseñanza de los valores patrios desde edades tempranas.

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La actividad es una de las más representativas dentro del calendario local por el Día de la Revolución de Mayo, ya que convoca a familias y vecinos del departamento en un espacio de encuentro que combina lo educativo con lo cultural.

Durante la jornada, el gobernador destacó la importancia de sostener este tipo de celebraciones como parte de la construcción de identidad y memoria colectiva, en referencia al proceso histórico iniciado en 1810.

El desfile de jardines municipales se realiza cada año en Santa Lucía y forma parte de los actos oficiales organizados para conmemorar el 25 de Mayo en el departamento.