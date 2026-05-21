jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Actividad

Santa Lucía celebró el 25 de Mayo con el desfile de jardines del municipio

La actividad se realizó en el marco de los actos patrios y contó con la participación de más de 380 niños, junto a la presencia del gobernador y autoridades locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, Santa Lucía llevó adelante el tradicional desfile de los jardines de infantes municipales, una actividad que reunió a alumnos, docentes y familias en una jornada con fuerte impronta patriótica.

Lee además
Foto gentileza Diario Huarpe. 
Accidente

Un camión volcó en Santa Lucía cuando intentaba cargar un tractor
Violencia de género en Santa Lucía. Imagen ilustrativa
CAVIG

Grave caso de violencia de género en Santa Lucía: le dio una golpiza a su pareja al frente de sus cuatro hijos

El evento contó con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. Ambos participaron del acto central y recorrieron el desfile junto a la comunidad educativa.

Según informaron desde el municipio, participaron más de 380 niños y niñas pertenecientes a los jardines municipales, quienes desfilaron con vestimentas tradicionales, banderas argentinas y escarapelas, en el marco de una propuesta que busca reforzar la enseñanza de los valores patrios desde edades tempranas.

image

La actividad es una de las más representativas dentro del calendario local por el Día de la Revolución de Mayo, ya que convoca a familias y vecinos del departamento en un espacio de encuentro que combina lo educativo con lo cultural.

Durante la jornada, el gobernador destacó la importancia de sostener este tipo de celebraciones como parte de la construcción de identidad y memoria colectiva, en referencia al proceso histórico iniciado en 1810.

El desfile de jardines municipales se realiza cada año en Santa Lucía y forma parte de los actos oficiales organizados para conmemorar el 25 de Mayo en el departamento.

Temas
Seguí leyendo

La mujer que mató al volante a un motociclista e hirió a su acompañante en Santa Lucía, condenada en un juicio abreviado

Conmoción por la muerte de un reconocido abogado en San Juan

Teatro del Bicentenario: en menos de dos horas se agotaron las entradas para disfrutar la Gala Patria

Fin de semana largo con música, teatro y cultura en San Juan

Clausuraron dos geriátricos clandestinos en San Juan: había 26 adultos mayores alojados

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Captaron el momento en que un caballo suelto volvió a poner en riesgo a conductores en rutas de Sarmiento

Una crack: una maestra sanjuanina es viral por evaluar a sus alumnos con los jugadores de la selección

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la camara de comercio defendio el adelanto del dia del padre y respondio a las criticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

Según la Policía, el hecho delictivo se produjo en este local comercial.
Ataque a comercio

A lo boquetero, entraron a un bar de avenida Libertador y robaron mercadería y elementos de cocina

Te Puede Interesar

La promesa que los unió, la experiencia dakariana y el neeño ya instalado: el detrás de escena de Benavides y Sisterna antes de acelerar en San Juan video
Videonota

La promesa que los unió, la experiencia dakariana y el "neeño" ya instalado: el detrás de escena de Benavides y Sisterna antes de acelerar en San Juan

Por Carla Acosta
El acto se realizó en el EPRE, donde se confirmó que no hubo ofertas para disputar el control accionario de Naturgy San Juan. Pero la firma que compró el pliego ahoa conoce todo el negocio de la distribuidora sanjuanina. 
Acciones de Naturgy

El "misterioso alguien" que gastó $260.000.000 para husmear el negocio eléctrico sanjuanino y desapareció

Asalto y abuso sexual a madre e hija en Concepción: tres sospechosos ya están tras las rejas y hay un prófugo
Gravísimo

Asalto y abuso sexual a madre e hija en Concepción: tres sospechosos ya están tras las rejas y hay un prófugo

Se escapó el m...: la indignación de un periodista, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta en Rawson
Video

"Se escapó el m...": la indignación de un periodista, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta en Rawson

Las obras de la Ruta 40 Sur quedaron paradas en marzo. 
Camino a Mendoza

El incierto destino de la obra Ruta 40 Sur: versiones cruzadas sobre el final del contrato