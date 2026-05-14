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Grave caso de violencia de género en Santa Lucía: le dio una golpiza a su pareja al frente de sus cuatro hijos

El agresor, que aparentemente tiene problemas de consumo de alcohol y drogas, hizo vivir un calvario a la mujer. Los pequeños (el mayor de 9 años), testigos del último hecho, pasaron por Cámara Gesell y sus testimonios dejaron en jaque a su papá, que ahora está con prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Violencia de género en Santa Lucía. Imagen ilustrativa

Violencia de género en Santa Lucía. Imagen ilustrativa

En un nuevo y escalofriante episodio de violencia intrafamiliar en Santa Lucía, la Justicia ordenó la prisión preventiva para un hombre, identificado como M., tras protagonizar una brutal agresión contra su pareja en presencia de sus cuatro hijos menores de edad. El hecho, ocurrido en febrero de este año, desnudó una trama de consumo de estupefacientes y amenazas de muerte que pusieron en riesgo la vida de la víctima.

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Según fuentes judiciales, la violencia se desencadenó tras el almuerzo familiar. Mientras la mujer intentaba resguardar a sus hijos en el patio para evitar que presenciaran cómo el agresor consumía sustancias ilícitas, M. comenzó a realizar exigencias de dinero y alcohol.

El conflicto escaló violentamente cuando el hombre, enfurecido porque se le rompió el celular, comenzó a insultar a la víctima. Sin mediar palabra, le arrojó el dispositivo golpeándola en la espalda.

El nivel de violencia física alcanzó su punto más crítico horas después. En un ataque de ira injustificado, el imputado lanzó una advertencia directa a sus hijos: "Miren lo que le voy a hacer a esta", y comenzó a golpear a la mujer. Después intentó asfixiarla con ambas manos y, tras un forcejeo, golpeó la cabeza de la víctima contra la pared.

Durante el ataque, el agresor habría dicho una grave amenaza: "No me importa si me como 7 u 8 años, pero cuando salga te voy a matar".

El testimonio clave en Cámara Gesell

La intervención de la Cámara Gesell fue fundamental. Los testimonios de los menores coincidieron punto por punto con el calvario relatado por la madre, confirmando la vulnerabilidad extrema a la que fueron sometidos.

Hoy, el agresor está imputado por lesiones leves agravadas por el vinculo y en contexto de violencia de género. Además se encuentra privado de la libertad, ya que el juez en la formalización le dictó una preventiva de 1 mes.

Chapa de violencia de género 1

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