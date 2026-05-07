Se "armó" una fiambrería entera y pagó con una transferencia trucha, quedó en evidencia y lo dejaron preso

En un audaz pero fallido intento de estafa, un hombre terminó tras las rejas este miércoles al mediodía tras intentar llevarse un cargamento de fiambres valuado en más de medio millón de pesos utilizando un comprobante de pago falso. El episodio tuvo lugar en el conocido local de venta mayorista y minorista “El Tano”, ubicado en la intersección de calles Boulogne y Patricias Sanjuaninas.

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Eran cerca de las 11:50 cuando Alex Javier Beltrán, oriundo de Albardón, ingresó al comercio con un objetivo ambicioso. Sin escatimar en gastos, comenzó a solicitar una cantidad de mercadería que bien podría haber servido para abastecer un negocio propio: tres salames, dos mortadelas, dos paletas cocidas; tres piezas de queso mantecoso, dos de tipo barra y una horma entera de queso para rallar; un jamón crudo completo, tres pascualinas y un cartón de huevos. La cuenta final ascendió a la suma de $503.584.

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Al momento de pasar por caja, Beltrán solicitó el alias del comercio para realizar una transferencia. Tras manipular su teléfono celular por unos instantes, le exhibió al vendedor una pantalla de la aplicación Naranja X donde figuraba la leyenda "TRANSFERIDO", con los datos correctos de la cuenta del local.

Sin embargo, el engaño chocó con la prevención del comerciante. Debido a que el local ya había sido blanco de maniobras similares anteriormente, el vendedor le pidió al cliente que aguardara a que el dinero impactara efectivamente en la cuenta bancaria del dueño.

La situación comenzó a tensarse cuando el dinero no aparecía. Según consta en las cámaras de seguridad del local, Beltrán empezó a mostrar signos de nerviosismo e intentó retirarse del lugar sin la mercadería. No obstante, los empleados, atentos a la maniobra, le impidieron la salida mientras daban aviso inmediato al 911.

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A las 12:20 horas, personal policial de la Comisaría 29° arribó al comercio y procedió a la aprehensión del sujeto. El mismo quedó en la mira por el delito de tentativa de estafa y a disposición de la fiscal Virginia Branca y el ayudante fiscal Oscar Oropel.