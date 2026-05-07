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Expo San Juan minera

Novedad en la cordillera sanjuanina: YPF lanzó un nuevo combustible minero

La petrolera YPF presentó en la feria minera de San Juan un nuevo diésel desarrollado para operar en condiciones extremas de alta montaña.

Por Elizabeth Pérez
Germán Stocker, gerente comercial de minería de YPF, encabezó el lanzamiento del nuevo “Diésel 10 Minero”, un combustible diseñado para yacimientos de alta cordillera y compatible con las nuevas flotas pesadas de la industria.

Germán Stocker, gerente comercial de minería de YPF, encabezó el lanzamiento del nuevo “Diésel 10 Minero”, un combustible diseñado para yacimientos de alta cordillera y compatible con las nuevas flotas pesadas de la industria.

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En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, YPF marcó un hito estratégico para la industria con la presentación de un producto diseñado según afirmó, para desafiar los límites geográficos de la Argentina. Germán Stocker, gerente comercial de minería de la compañía, calificó al nuevo Diésel 10 minero como un “combustible revolucionario para la industria minera de nuestro país”.

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Este lanzamiento no es casual; el producto fue desarrollado específicamente para mejorar la eficiencia y continuidad operativa en yacimientos de alta montaña, donde el clima hostil suele ser el principal enemigo de la maquinaria.

Según detalló Stocker, el Diésel 10 tiene la particularidad de ofrecer una “resistencia a temperaturas en alta montaña y extremadamente frías de hasta -35 grados”.

Innovación cuyana

Una de las claves de este nuevo combustible es su origen nacional, ya que será procesado íntegramente en la refinería de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Técnicamente, el producto se diferencia de los convencionales por su ultra bajo contenido de azufre (menos de 10 partes por millón) y por la ausencia de biocomponentes, indicó el ejecutivo.

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Al respecto, Stocker explicó que esta formulación es vital para las flotas modernas: “Es un combustible ultra bajo azufre... esto es compatible con las nuevas motorizaciones de flota pesada que están ingresando a nuestro país y que vienen con sistemas de postratamiento para bajar las emisiones”.

Esta tecnología permite que la maquinaria pesada opere sin dañar sus sistemas de limpieza de gases, alineándose con estándares ambientales más exigentes.

Un dominio total del mercado minero

La presencia de YPF en el sector es abrumadora. Actualmente, la compañía es el principal proveedor energético del ámbito minero, abasteciendo a más del 90% del mercado, desde proyectos de litio hasta grandes yacimientos metalíferos

Stocker reforzó esta cifra con un dato contundente: “De cada 10 litros de gasoil que consume la industria minera en nuestro país, lo abastecemos nosotros de manera directa”.

En San Juan, el corazón de la minería de cobre y oro, la hegemonía es casi absoluta. “Tenemos presencia en el 100% de las mineras grandes y en las exploradoras junior más del 90%”, afirmó el directivo.

Stocker destacó el compromiso de permanencia de la empresa, mencionando casos como el proyecto Vicuña, con quienes trabajan hace una década, además de Los Azules, Pachón y Veladero.

Perspectivas de un sector en alza

A pesar de los desafíos logísticos que implican la altitud y la temperatura, factores que, según Stocker, aún frenan el desarrollo pleno de tecnologías como los vehículos eléctricos en la zona, el panorama para el combustible fósil de alta tecnología es de expansión.

“Vemos un potencial de crecimiento superpositivo y muy alentador”, aseguró, y reveló que en los primeros cuatro meses del año ya se evidencia un aumento sostenido en el consumo. Para cerrar el 2026, la compañía proyecta un crecimiento del 15% respecto al año pasado, una meta que, según los datos de abril, se viene cumpliendo.

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