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Expo Minera San Juan 2026

El requisito que hoy puede dejar afuera del financiamiento hasta a un megaproyecto minero

El presidente del Citibank reveló cuál es el primer filtro que hoy usan los bancos y fondos internacionales antes de prestar miles de millones para desarrollar minas de cobre en Argentina. Además, funcionarios nacionales aseguraron que el país pasó de ser una promesa minera a una etapa de ejecución real.

Por Elizabeth Pérez
El panel sobre financiamiento e inversiones en Argentina Cobre, en la feria minera, reunió a funcionarios nacionales y referentes internacionales del sector financiero. A la izquierda, Elewaut y Brun.

El panel sobre financiamiento e inversiones en Argentina Cobre, en la feria minera, reunió a funcionarios nacionales y referentes internacionales del sector financiero. A la izquierda, Elewaut y Brun.

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En medio del fuerte interés que despiertan los proyectos de cobre sanjuaninos, uno de los principales referentes del sistema financiero internacional dejó una definición contundente sobre qué se necesita hoy para acceder a miles de millones de dólares de financiamiento minero: “Si el proyecto minero no cumple con los requisitos mínimos ambientales, no pasa”.

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La frase fue pronunciada por Federico Elewaut, presidente de Citibank, durante una de las exposiciones de Argentina Cobre en la Expo Minera San Juan 2026, en el primer día de la feria minera. El CEO del Citi compartió panel con altos ejecutivos mineros y funcionarios nacionales.

Consultado sobre cuáles son los criterios que hoy utilizan los bancos y fondos internacionales para decidir qué proyectos avanzan y cuáles quedan afuera, Elewaut fue directo: “El que pasa-pasa es un tema ambiental”.

Según explicó, ese punto se convirtió en el primer filtro del financiamiento global, incluso antes de analizar otros aspectos técnicos o económicos del emprendimiento.

Otros dos factores clave

Pero no es el único elemento que se evalúa. El ejecutivo señaló que también resulta central quiénes son los “sponsors” del proyecto, es decir, los grupos empresarios y financieros que garantizan respaldo económico si la obra supera los costos previstos.

“En minería tenés que tener el proyecto completo. Si una minera se excede en lo presupuestado, tiene que haber espalda financiera para terminarlo”, afirmó. “En minería tenés que tener el proyecto completo. Si una minera se excede en lo presupuestado, tiene que haber espalda financiera para terminarlo”, afirmó.

El tercer factor decisivo son los llamados “off-takers”, los compradores que firman contratos de largo plazo para adquirir la producción futura de la mina. Para los bancos, esos acuerdos son fundamentales porque garantizan ingresos y permiten estructurar el repago del financiamiento.

“Sin un off-taker sólido es muy difícil que un banco preste dinero para construir una mina”, resumió.

Elewaut explicó además que los megaproyectos de cobre requieren esquemas financieros cada vez más complejos, combinando accionistas privados, organismos multilaterales, agencias de crédito a la exportación y bancos internacionales. “Son proyectos de varios miles de millones de dólares y no alcanza con una sola fuente de financiamiento”, indicó.

El RIGI y el potencial minero

El debate se dio en el primer día de la exposición minera, que también dejó otra definición fuerte: para el Gobierno nacional, Argentina dejó atrás la etapa del “potencial minero” y empezó a convertirse en un destino concreto de inversiones.

Así lo planteó Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, quien sostuvo que hoy “el foco está genuinamente puesto en la Argentina” gracias a una combinación de estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y herramientas como el RIGI.

Según Brun, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones busca darle previsibilidad de largo plazo a la actividad minera y acercar al país a estándares internacionales.

El funcionario también destacó el impacto geopolítico que está teniendo el cobre argentino, con acuerdos y negociaciones que involucran a capitales y empresas mundiales.

Brun mencionó cómo los acuerdos marcos (como con la Unión Europea y Estados Unidos) han facilitado contratos de off take (compra anticipada) con empresas como automotrices alemanas y la llegada de capitales de Canadá, Australia, Suiza y China.

Desde la mirada financiera, el CEO del Citibank metió un contrapunto respecto al RIGI: “es necesario, pero no suficiente”, dijo mirando al funcionario nacional. Para Elewaut, el desafío sigue siendo bajar el costo del capital argentino, todavía afectado por el riesgo país. Aun así, remarcó que la magnitud de los recursos minerales argentinos mantiene el atractivo de los proyectos. “Argentina tiene una riqueza minera tan grande que, incluso con las tasas actuales, muchos proyectos siguen siendo rentables”, concluyó.

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