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Video: la tierna sorpresa que se llevó un trabajador en un campamento minero en San Juan

Las imágenes fueron compartidas en TikTok en los últimos días y muestra la inesperada aparición de un zorrito, lo que generó sorpresa y ternura entre los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En los últimos días, el usuario de TikTok luksestevanmontenegro compartió un video que rápidamente llamó la atención por una escena tan inesperada como tierna. Mientras se encontraba trabajando en un campamento minero en San Juan -sin precisar el proyecto-, registró el momento en el que un pequeño animal apareció en medio del lugar.

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Las imágenes fueron publicadas con un audio muy conocido en la provincia: “Hola Cristian, mire se le ha soltado el perro y está meta torearle a la gente (…) el berruga, el perro marrón”. Pero lo que parecía ser un perro terminó siendo otra cosa: un zorrito que se dejó ver entre las instalaciones, generando sorpresa en el trabajador.

El video alcanzó cerca de 4 mil “me gusta” y cosechó cientos de comentarios, donde los usuarios destacaron la ternura del animal. “Lindo el zorrito”, “qué precioso, ese zorrito” y “hermoso” fueron algunas de las reacciones más repetidas ante la curiosa aparición en plena cordillera sanjuanina.

El video

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