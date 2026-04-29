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Inseguridad

Entraron a robar a una escuela en Jáchal que está en plena remodelación

El hecho ocurrió en la Escuela Matías Zapiola, en Niquivil. Los ladrones aprovecharon las obras para ingresar y sustraer distintos objetos de valor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hecho delictivo se registró durante la madrugada en la Escuela Matías Zapiola, situada en la localidad de Niquivil, departamento Jáchal, donde delincuentes ingresaron al edificio y sustrajeron distintos elementos.

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La denuncia fue presentada en la Comisaría 21ª por responsables de la empresa encargada de llevar adelante las tareas de refacción en el establecimiento, actualmente en obra.

Según indicaron, los autores —que hasta el momento no han sido identificados— se llevaron un conjunto de objetos, entre los que figuran herramientas, un televisor, baterías y una pava eléctrica.

Tras el hecho, tomó intervención la UFI Norte, que inició una investigación para dar con los responsables, incluyendo la revisión de registros fílmicos de la zona.

El establecimiento permanece en proceso de remodelación debido a inconvenientes estructurales, situación que obligó a trasladar temporalmente a los alumnos a edificio educativo del departamento.

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