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Delito

Caucete: entraron cuando no había nadie, robaron y vendieron el botín a pocas cuadras

El hecho ocurrió en La Puntilla y fue denunciado el 25 de abril. La investigación permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y avanzar sobre los presuntos responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un robo domiciliario en Caucete fue parcialmente esclarecido luego de que la Policía lograra recuperar uno de los objetos sustraídos y avanzar en la identificación de los sospechosos.

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El hecho fue denunciado el 25 de abril por una mujer de apellido Agüero, quien al regresar a su casa en la zona de La Puntilla encontró una ventana trasera dañada. Según las primeras pericias, los delincuentes habrían utilizado una piedra para ingresar a la vivienda aprovechando que no había ocupantes.

Del interior se llevaron un televisor de 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilos y otros elementos de valor. A partir de la denuncia, intervino la UFI de Delitos contra la Propiedad y se inició una investigación para dar con los responsables.

Con el avance de las tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar el televisor en el barrio La Moritas, donde había sido vendido a una vecina que lo compró sin conocer su origen. El artefacto fue secuestrado y posteriormente restituido a su dueña.

En la causa fueron identificadas tres personas, que quedaron vinculadas al hecho por disposición judicial, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades.

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