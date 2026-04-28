martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

El hombre cuenta con antecedentes penales y estaba preso por un robo y por el ataque a ladrillazos a Cristian Andrés Castro, el ahora fallecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mario Josué Ríos, alías Judas.

Mario Josué Ríos, alías "Judas".

Lo apodan “Judas” y hoy por hoy es el único detenido por el asesinato de Cristian Andrés Castro, el muchacho que recibió un ladrillazo en la cabeza y murió el lunes por la tarde. El sospechoso ya estaba preso por otra causa penal, pero luego se lo vinculó al violento ataque con ese elemento contundente y ahora quedó imputado por homicidio.

Lee además
Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato
quien era el joven que murio tras recibir un ladrillazo en rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

El hombre del sospechoso es Mario Josué Ríos, tiene 28 años y lo apodan “Judas”, confirmaron fuentes judiciales y policiales. Por ahora es el único y principal sospechoso en el caso por el crimen de Cristian Andrés Castro que investiga el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales.

image
Cristian Andrés Castro, la victima.

Cristian Andrés Castro, la victima.

De acuerdo con las versiones, el violento episodio ocurrió en la madrugada del 18 de abril en el interior del barrio Alameda, en Rawson. A esa hora, Ríos era perseguido por efectivos de la Brigada Sur en el marco de un procedimiento en la zona y, en plena fuga, se metió en la vivienda de Castro con la intención de esconderse, según los relatos.

La inesperada apareción del "Judas" en ese lugar derivó en un entredicho con el dueño de casa y, en medio de esa situación, el sospechoso agarró un ladrillo y se lo partió en la cabeza a Castro, de acuerdo con las versiones. Pese al duro golpe que recibió, la víctima no se hizo atender y permaneció en su domicilio, aunque ya manifestaba malestar producto del impacto. En paralelo, Ríos fue detenido al día siguiente por los policías de la Brigada Sur y quedó vinculado a una causa por delitos contra la propiedad.

Con el correr de las horas, el estado de salud de la víctima empeoró notablemente y recién el 20 de abril fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson. Allí los médicos le diagnosticaron una fisura de cráneo y un derrame cerebral, por lo que quedó internado en terapia intensiva en estado crítico. Tras varios días de agonía, falleció el 27 de abril por la tarde. Ese desenlace cambió el rumbo de la investigación y el caso pasó a ser considerado un homicidio en la órbita de la UFI Delitos Especiales.

El “Judas” ya había sido noticia en diciembre pasado, cuando fue detenido tras protagonizar un robo en el Cementerio San Miguel, en Rawson. En aquella ocasión fue sorprendido luego de saltar un muro de más de tres metros para sustraer materiales de construcción y fue capturado a pocas cuadras tras intentar escapar de la Policía. Ahora, además de la causa por delito contra la propiedad que afronta, deberá responder por la muerte de Castro.

Temas
Seguí leyendo

Perdió $8.000.000 por llamar al falso contacto de una tarjeta de crédito

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito

El empresario acusado de tres abusos que estaba en Chile pasó por Tribunales con una sorpresiva defensa

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Se conoció el estado de salud de los sobrevivientes del vuelco en Sarmiento

Allanamientos por un ataque armado en 25 de Mayo: hay tres detenidos

San Juan prepara su despliegue de policías para el automovilismo del finde largo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el joven que murio tras recibir un ladrillazo en rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Te Puede Interesar

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña video
Tiempo en La Rioja

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

Por Natalia Caballero
Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Comunicado oficial

El CIN cruzó al Gobierno y puso el foco en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito
Justicia penal

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito

Imagen ilustrativa
Estafa en Rivadavia

Perdió $8.000.000 por llamar al falso contacto de una tarjeta de crédito