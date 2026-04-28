Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

Lo apodan “Judas” y hoy por hoy es el único detenido por el asesinato de Cristian Andrés Castro , el muchacho que recibió un ladrillazo en la cabeza y murió el lunes por la tarde. El sospechoso ya estaba preso por otra causa penal, pero luego se lo vinculó al violento ataque con ese elemento contundente y ahora quedó imputado por homicidio.

El hombre del sospechoso es Mario Josué Ríos , tiene 28 años y lo apodan “Judas”, confirmaron fuentes judiciales y policiales. Por ahora es el único y principal sospechoso en el caso por el crimen de Cristian Andrés Castro que investiga el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales.

image Cristian Andrés Castro, la victima.

De acuerdo con las versiones, el violento episodio ocurrió en la madrugada del 18 de abril en el interior del barrio Alameda, en Rawson. A esa hora, Ríos era perseguido por efectivos de la Brigada Sur en el marco de un procedimiento en la zona y, en plena fuga, se metió en la vivienda de Castro con la intención de esconderse, según los relatos.

La inesperada apareción del "Judas" en ese lugar derivó en un entredicho con el dueño de casa y, en medio de esa situación, el sospechoso agarró un ladrillo y se lo partió en la cabeza a Castro, de acuerdo con las versiones. Pese al duro golpe que recibió, la víctima no se hizo atender y permaneció en su domicilio, aunque ya manifestaba malestar producto del impacto. En paralelo, Ríos fue detenido al día siguiente por los policías de la Brigada Sur y quedó vinculado a una causa por delitos contra la propiedad.

Con el correr de las horas, el estado de salud de la víctima empeoró notablemente y recién el 20 de abril fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson. Allí los médicos le diagnosticaron una fisura de cráneo y un derrame cerebral, por lo que quedó internado en terapia intensiva en estado crítico. Tras varios días de agonía, falleció el 27 de abril por la tarde. Ese desenlace cambió el rumbo de la investigación y el caso pasó a ser considerado un homicidio en la órbita de la UFI Delitos Especiales.

El “Judas” ya había sido noticia en diciembre pasado, cuando fue detenido tras protagonizar un robo en el Cementerio San Miguel, en Rawson. En aquella ocasión fue sorprendido luego de saltar un muro de más de tres metros para sustraer materiales de construcción y fue capturado a pocas cuadras tras intentar escapar de la Policía. Ahora, además de la causa por delito contra la propiedad que afronta, deberá responder por la muerte de Castro.