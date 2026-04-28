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Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Este martes se llevó a cabo la audiencia contra el conductor del colectivo, identificado como Esequiel Fabián Figueroa. Como ha sucedido en otras causas, surgió nuevamente una controversia entre las partes por el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el fiscal Nicolás Schiattino y el defensor Franco Montes. La abogada querellante, María Sofía Valenzuela, se opuso debido a que considera que el siniestro fue un homicidio con dolo eventual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El proceso se formalizó y Figueroa quedó imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. La unidad fiscal, compuesta por Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, informó que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, a cargo de Franco Montes.

No obstante, la abogada querellante María Sofía Valenzuela manifestó su oposición. En primer lugar, discrepó con la calificación legal al sostener que se trató de un homicidio simple con dolo eventual; argumentó que no solo fue “una mera imprudencia” de Figueroa al provocar el accidente, sino que él sabía muy bien lo que podía ocurrir si conducía con el teléfono en la mano (esta parte dice tener testigos que confirman dicha situación).

Posteriormente, señaló que, al estar en desacuerdo con la calificación, también rechazaba el juicio abreviado. Ante sus quejas, la Fiscalía y la defensa respondieron diciendo que sus argumentos no tienen sustento legal y que solo plantea suposiciones de hechos antiguos que no vienen al caso.

Ante la controversia entre las partes -situación que se está volviendo habitual en audiencias de siniestros viales-, el juez de Garantías Javier Figuerola solicitó un cuarto intermedio para resolver. Este miércoles a las 13 horas dará a conocer si homologa o no esta solución alternativa.

Entre los elementos probatorios que el Ministerio Público Fiscal (MPF) dio a conocer, se encontraba el registro del siniestro vial, en el cual el transporte atropella a Reina en la esquina de Libertador y Jujuy. Estas imágenes fueron reproducidas frente a la familia, a quien se le advirtió previamente que tenían la posibilidad de no verlas. Para el fiscal, se trató de una conducta totalmente imprudente del chofer, quien aparentemente no vio a la mujer cruzar la calzada.

Mirá el momento del choque en el microcentro:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Este martes 28 de abril se realizó la audiencia de formalización contra el colectivero Esequiel Fabián Figueroa, en la mira por atropellar y matar a Graciela Reina; hecho ocurrido el pasado 7 de abril en la esquina de Avenida Libertador y Jujuy, en el microcentro sanjuanino. El proceso se formalizó y Figueroa quedó imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. La unidad fiscal, compuesta por Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, informó que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, a cargo de Franco Montes. No obstante, la abogada querellante María Sofía Valenzuela manifestó su oposición. En primer lugar, discrepó con la calificación legal al sostener que se trató de un homicidio simple con dolo eventual; argumentó que no solo fue “una mera imprudencia” de Figueroa al provocar el accidente, sino que él sabía muy bien lo que podía ocurrir si conducía con el teléfono en la mano (esta parte dice tener testigos que confirman dicha situación). Más info en @tiempodesanjuan"
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Figueroa dio positivo en cocaína, pero un estudio determinó que no se podía establecer si conducía bajo los efectos de la droga. Asimismo, no se confirmó si el acusado consumió cocaína o masticó hoja de coca.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la víctima caminaba por calle Jujuy hacia el norte y se disponía a cruzar la Avenida Libertador desde la vereda sur hacia la norte. En ese preciso momento, un colectivo de la Red Tulum conducido por Figueroa (28) circulaba por Jujuy en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección, el chofer realizó una maniobra de giro hacia el oeste para incorporarse a Libertador, embistiendo con la parte frontal del vehículo a la mujer desde atrás.

La señora fue internada en grave estado y falleció a los dos días mientras permanecía en el Hospital Rawson.

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