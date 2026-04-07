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Capital

Una mujer fue atropellada por un colectivo en pleno centro y está muy grave

El siniestro ocurrió en Avenida Libertador y Jujuy. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson tras sufrir heridas de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente en Capital

Un violento accidente de tránsito generó conmoción en la tarde de este martes en Capital, cuando una mujer de 64 años fue embestida por un colectivo de la Red Tulum y terminó internada en grave estado.

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El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Libertador y Jujuy, una zona de alto tránsito. Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Graciela Rosario Reina, quien fue impactada por una unidad de la línea 126 por motivos que aún son materia de investigación.

accidente colectivo

Producto del fuerte golpe, la mujer quedó tendida sobre el asfalto, a metros del cordón, frente al ingreso de un comercio de bicicletas. La escena generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar, varios de los cuales se acercaron rápidamente para asistirla mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después, personal policial y una ambulancia arribaron al lugar y trasladaron de urgencia a la mujer al Hospital Rawson, donde quedó internada en estado delicado, de acuerdo a las primeras informaciones oficiales.

El episodio se suma a otro antecedente reciente que también involucró a una unidad de la Red Tulum. El pasado 4 de marzo, en la intersección de Avenida Libertador y Toranzo, otra mujer —de apellido Blanco— sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha tras ser atropellada por un colectivo.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades en un nuevo hecho que vuelve a poner el foco en la seguridad vial en la provincia.

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