Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: "No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera"

En medio del juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño , las amigas de la adolescente de 16 años que perdió su vida el 15 de octubre de 2023 salieron al cruce y apuntaron fuerte contra el acusado, al igual que contra Juan Pablo Echegaray. Con la necesidad de que haya una "justicia justa", Federica Ascuy y Lucía Caballero pidieron la cárcel para N.M.

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Preocupadas por la resolución que podría llegar a tener el debate que encabeza el juez Jorge Toro y la posibilidad de que el entonces menor sea condenado sólo por homicidio culposo, las amigas aseguraron que no se trató de un accidente, que picaron con los autos y que sabían que era peligroso lo que hacían.

No obstante, según indicaron, nunca cesaron con su accionar y todo derivó en tragedia. "Me acuerdo patente de abrir el portón y ver la cantidad de tierra por todo el ambiente por lo rápido que estaban llegando en los autos", rememoró.

"Se pudo haber evitado", sostuvo con bronca Federica, quien revivió el minuto a minuto del fatídico episodio. La muchacha contó que, pese al shock que atravesó, recuerda como si hubiera sido ayer el trágico suceso y, en ese marco, remarcó que los involucrados realizaron riesgosas maniobras con sus vehículos y que, sin hacer caso a las advertencias de la Policía, continuaron con ello hasta que se desencadenó la tragedia.

Tras el impacto del Renault Clio sobre la humanidad de Lucía, su amiga admitió que creyó que sólo se había lesionado sus piernas. De hecho, rememoró que la propia víctima dijo estar bien. Sin embargo, dos horas más tarde fallecía. "Yo me había quedado con que no era para tanto y, por eso, cuando me dijeron lo que pasó, no lo podía creer", reconoció.

Unido desde el primer instante, la muchacha contó que el entorno cercano de la víctima se vio conmocionado por los hechos. Explicó que el dolor y la impotencia son constantes, pese al paso de los años. "Nosotros estuvimos ahí, vimos lo que pasó. No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera", aseveró haciendo parte también a Echegaray.

La otra amiga, Lucía Caballero, que es testigo en el juicio y no pudo realizar precisiones sobre el hecho en particular para no entorpecer el proceso. Ello no le impidió apuntar también contra el hijo del juez federal, a quien responsabilizó por lo sucedido. Una de la personas más cercanas a la víctima, confesó haber perdido a una hermana, aunque afirmó que Lucía está presente en todas partes. "Ella era alegría, arte. Se fue una parte de mí", reconoció.

Molesta por las cuestiones que se publicaron en las redes sociales y algún que otro comentario sobre su amiga, insólitamente cuestionada por estar de juntada con sus amigos en horas de la madrugada, la joven se mostró visiblemente angustiada por ello y dejó ver el lado más vulnerable de los allegados de Lucía, que no logran calmar su dolor.

Decididas a hablar públicamente, frente al contexto de silencio que rodea al juicio, dado que se realiza a puertas cerradas y no se conocen detalles del proceso a pedido del magistrado, las amigas marcaron presencia y solicitaron la máxima pena para N.M.

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