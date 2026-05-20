Arrancó el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucia Rubiño: el juez conoció los detalles de la acusación

Poco después de las 16 horas de este miércoles, comenzó el juicio contra el joven identificado como N.M., acusado de atropellar y provocar la muerte de Lucía Rubiño , en el hecho que ocurrió el 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesional, en Rivadavia. En el edificio de Flagrancia y bajo la conducción del juez Jorge Toro , se llevó adelante el proceso que se desarrolla a puertas cerradas, es decir, sin acceso al público ni a la prensa.

Por ese motivo, el arranque no contó con la convocatoria habitual que solía encarnar la manifestaciones que piden justicia por Lucía. Con un silencio ensordecedor en horas de la siesta, a diferencia de las audiencias que se realizaron en Tribunales, en cuyas escalinatas se hacía notar la presencia de familiares y amigos de la víctima, el juicio se puso en marcha en medio de una inquietante calma.

En el marco del Sistema Penal Juvenil, que rige para este tipo de casos, se realizó la primera jornada del debate y, en dos horas, se procedió con la lectura de la requisitoria fiscal. En ese sentido, fue la fiscal Liliana Marinero quien ofreció detalles de la acusación contra el enjuiciado, quien compareció en soledad y únicamente acompañado por sus abogados defensores.

Con el primer suceso, en el que el magistrado conoció cómo habrían sido los hechos según el Ministerio Público, luego de que la jueza María Julia Camus lo procesara por homicidio con dolo eventual, se abrió paso a la participación de los testigos. Los mismos comenzarán a participar a partir del jueves y serán sometidos al cuestionario de las partes.

En ese sentido, el abogado defensor Nasser Uzair explicó que la intervención de las personas que brindarán testimonios hará extensas las jornadas. Es que, en el mejor de los casos, declararían de una sola vez y acabarían con su parte. No obstante, en algunos casos podría demorar un tanto más, frente a preguntas, repreguntas y aclaratorias.

Incluso, el letrado no descartó la posibilidad de que se ejecuten careos frente a testimonios contradictorios. Esa situación representaría un tiempo considerable para el debate previsto para los miércoles, jueves y viernes.

Así fue el minuto a minuto del inicio

Live Blog Post El padre de Lucía Rubiño contra el acusado: "A mi hija la tengo en un cajón, él puede ir preso" Mientras el juicio por la muerte de Lucía Rubiño iniciaba su primera jornada, el padre de la víctima fatal, Jorge Rubiño, atravesado por el dolor, habló a solas con Tiempo de San Juan y realizó el duro pedido para el acusado. “Es difícil seguir”, expresó al igual que remarcó que ninguna resolución judicial podrá devolverle a su hija. Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En el inicio del juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño, el padre de la victima pidió el castigo más severo para el acusado en las puertas de Flagrancia. Leé más en www.tiempodesanjuan.com #luciarubiño #juicio #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram Sin embargo, sostuvo que una eventual condena significaría, al menos, una forma de alivio. “Estaría bueno que lo hicieran pagar porque sería un regalito al corazón de uno, de que hay justicia y que la gente que hace mal las cosas lo debe pagar”, afirmó. En ese sentido, aseguró tener esperanza en el proceso y en la decisión que adopte el tribunal. Rubiño fue contundente al referirse a la expectativa de la familia: “Totalmente, sí, sí. Es lo que se merece”. Además, graficó el dolor cotidiano que atraviesan con una imagen cruda: “Voy todos los domingos al cementerio y la tengo en un cajón a mi hija porque no puede ir seis meses tras las rejas. Debería ir, es lo que se merece”, concluyó.

Live Blog Post Jorge Rubiño, el padre de Lucía, uno de los primeros de llegar al edificio de Flagrancia image image

Live Blog Post "Algún día iba a terminar matando a alguien": la frase que circuló en el entorno de Lucía Rubiño, en la previa al inicio del juicio En la previa al inicio del juicio por la muerte de Lucía Rubiño, este miércoles volvió a tomar fuerza una frase que, según señalaron desde su entorno, la propia joven habría pronunciado tiempo antes del trágico hecho. El contenido fue difundido a través de historias en redes sociales por un grupo que reclama justicia por la adolescente, generando repercusión en medio de la expectativa por el proceso judicial. En el flyer publicado, se expuso que la ex ministra de Turismo local, Claudia Grynszpan, le habría revelado a la jueza que Lucía le manifestó que “N.M. era un desastre, un alcoholizado y drogadicto que algún día iba a terminar matando a alguien”. El mensaje también recordó la fecha del hecho -15 de octubre- y cerró con el reclamo de “Justicia x Lucía”, en una jornada cargada de tensión y memoria. image Cabe recordar que el nombre de Grynszpan ya había quedado en el centro de la escena judicial en 2024, cuando el joven imputado la denunció por presunto falso testimonio e instigación a cometer delitos. Según la defensa, su declaración ante la jueza del fuero penal juvenil habría tenido incidencia en la calificación del caso, mientras que la ex funcionaria sostuvo que se limitó a relatar lo que vio y escuchó en la escena. El juicio que comienza ahora vuelve a poner bajo análisis todos esos elementos en busca de esclarecer responsabilidades.

Live Blog Post “Todavía no podemos llorarla”: las palabras del padre de Lucía Rubiño en la previa del inicio del juicio Jorge Rubiño, padre de Lucía, habló este miércoles en el inicio del juicio por la muerte de su hija. “Queremos que sea un castigo ejemplificador. A mi hija ya no la voy a recuperar, pero deseo que esto sirva para que otros tomen conciencia”. image “Hoy arranqué el día temblando, sin poder dormir y esperando este momento. Tenemos fe en que esto pueda traer algo de alivio y permitirnos empezar a sanar. Después de tres años todavía no pudimos llorarla”, dijo.

Live Blog Post Puertas cerradas y sin gente en las afueras de Flagrancia Pasadas las 13 horas, no se percibió movimiento en inmediaciones de los accesos de calles Maipú y Haití. Tiempo de San Juan fotografió la ausencia de personas en la previa. Cabe destacar que el juicio está pactado para las 16 horas. image image

Live Blog Post La expectativa en redes sociales en el caso Lucía Rubiño El caso Lucía Rubiño tuvo mucha repercusión en la provincia. Durante todo este tiempo se realizaron gran cantidad de marchas multitudinarias. Además, en redes sociales siempre se compartieron muchos mensajes y detalles del caso. WhatsApp Image 2026-05-20 at 12.54.58

Live Blog Post Quiénes serán las partes del debate El debate que se realizará a puertas cerradas estará presidido por el Juez de Menores, Jorge Toro. Representando al Ministerio Público Fiscal, la doctora Liliana Marinero y en la defensa del acusado, Nasser Uzair. partes Juez de Menores, Jorge Toro; fiscal Liliana Marinero; y el defensor Nasser Uzair.

Live Blog Post Un debate a puertas cerradas, ¿por qué? Más allá de la magnitud del caso y de la expectativa social que rodea al debate, el juicio no podrá ser presenciado por el público ni por la prensa. La razón central de esa reserva radica en el régimen especial que rige para adolescentes en conflicto con la ley penal. En Argentina, y particularmente en San Juan, el Sistema Penal Juvenil establece limitaciones a la publicidad de las audiencias cuando el acusado era menor de edad al momento del hecho, incluso en delitos gravísimos como un homicidio con dolo eventual. Lee más aquí: Lucía Rubiño: las razones por las que el juicio se hará a puertas cerradas