Pocito: le debía $10 mil y para cobrarle le apuntó con un arma a la cabeza

Una discusión vinculada al cobro de una deuda terminó en un grave episodio de violencia en Pocito y derivó en una condena de prisión efectiva para un hombre que amenazó con un arma de fuego a una mujer en plena calle.

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El protagonista del hecho es Carlos Alfredo Sandovares, quien aceptó haber cometido el delito durante un acuerdo de juicio abreviado. Como resultado, la Justicia le impuso seis meses de prisión efectiva por amenazas agravadas y además lo declaró reincidente.

De acuerdo con la causa judicial, el episodio se produjo durante la madrugada del 2 de mayo de 2026, cuando el hombre llegó hasta una casa ubicada en Pocito buscando a un familiar de la propietaria para exigirle el pago de 10 mil pesos.

La mujer le explicó que la persona que buscaba no estaba en el domicilio. Frente a esa situación, Sandovares comenzó a alejarse, aunque segundos después se detuvo en medio de la calle, extrajo una pistola de color oscuro y la apuntó directamente mientras lanzaba amenazas de muerte.

Luego del ataque, el acusado escapó rápidamente por la zona de calle San Martín y continuó hacia el sur por Paterno Omos hasta ingresar al Barrio Conjunto 7. La víctima dio aviso inmediato al 911 y brindó datos sobre las características del agresor.

Con la descripción aportada, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al sospechoso dentro del barrio. Aunque no encontraron el arma utilizada, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia bajo el procedimiento de flagrancia.

La investigación quedó en manos de la fiscal Virginia Branca y del ayudante fiscal Mario Codorniu. En una primera instancia intervino el fiscal Cristian Gerarduzzi, quien impulsó la causa por amenazas agravadas con arma de fuego.