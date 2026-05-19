No llovió, pero vecinos de Pocito amanecieron con inundación

Vecinos mostraron los frentes de sus casas inundados luego de que rebasara el canal por la acumulación de basura.

La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida este martes para varias familias del departamento Pocito, que amanecieron con sus calles anegadas pese a que no se registraron lluvias durante la noche. La situación ocurrió en la zona de Calle 6 y Lemos, donde la basura acumulada provocó el importante desborde de un canal de riego.

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Según relataron los propios vecinos, el canal se encontraba completamente obstruido por residuos, lo que impidió el normal escurrimiento del agua y generó inundaciones en distintos sectores del barrio. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agua avanzó por las veredas y llegó hasta las inmediaciones de las viviendas, causando preocupación entre los habitantes de la zona.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El agua sorprendió a varias familias que amanecieron con calles repletas de agua y basura en la zona de calle 6 y Lemos, en el departamento Pocito. La situación generó preocupación entre vecinos por el avance del agua en distintos puntos que amanecieron bajo agua. Las redes se hicieron eco de la angustiante situación con videos e imagenes compartidas desde el lugar por los propios vecinos. ¿Cómo está tu zona? Te leemos en comentarios. www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #SanJuan #Pocito" View this post on Instagram

Los sectores con desniveles fueron los más afectados, ya que allí el agua se acumuló con mayor intensidad. En algunos videos también puede observarse a un vecino intentando remover la basura acumulada para liberar el paso del agua y permitir que el cauce retomara su circulación habitual.

La situación rápidamente se viralizó en redes sociales, donde distintos usuarios compartieron imágenes y grabaciones del momento. En los videos se puede ver la magnitud del anegamiento y la angustia de quienes debieron enfrentar el inesperado ingreso de agua durante las primeras horas del día.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre trabajos de limpieza o intervención en el canal que originó el desborde.