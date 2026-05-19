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Color y diversión

Récord de la Expo Anime en el Conte Grand

Más de 200 emprendedores, competencias, shows en vivo y actividades gratuitas formaron parte de una edición récord en la que pasaron 7500 personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La sexta edición de la Expo Anime tuvo una importante convocatoria este sábado 16 y domingo 17 de mayo con más de 7.500 personas que pasaron por el Centro Cultural Conte Grand para disfrutar de dos jornadas repletas de gaming, cosplay, K-Pop, cultura asiática, talleres y propuestas artísticas.

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Con entrada libre y gratuita, el evento reunió a jóvenes, adolescentes y familias enteras que colmaron el complejo cultural, en una convocatoria récord que logró superar incluso las condiciones climáticas adversas del sábado.

La Expo Anime volvió a demostrar el enorme crecimiento de las industrias culturales emergentes y el fuerte interés que despiertan las expresiones vinculadas al anime, el manga, el gaming y la cultura pop asiática en la provincia.

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La magnitud de la convocatoria quedó reflejada con la participación de 7.500 asistentes durante las dos jornadas. En total, 350 personas integraron activamente la comunidad interna del evento entre artistas, jurados, técnicos, cosplayers, gamers y organizadores. También hubo espacio para que cerca de 200 emprendedores sanjuaninos participaran de la feria creativa y comercial.

Entre los espectáculos más esperados se destacaron el show de Oto Fire, el tradicional concurso de Cosplay, el concurso de K-Pop Grupal. Finalmente, el cierre musical de Shadows, agrupación integrada por artistas multipremiados de la escena urbana local, que brindó un espectáculo de alto impacto y desató la euforia del público presente.

Además en el entretenimiento, la Expo Anime apostó a la formación y la participación cultural. Los talleres especializados de Origami y Manga y Cómic de Autor completaron sus cupos con 60 participantes activos, mientras que la Dirección de Bibliotecas Populares realizó una exitosa “suelta de libros” con 60 ejemplares gratuitos para la comunidad.

Estas iniciativas permitieron integrar la cultura urbana juvenil con propuestas educativas y de promoción de la lectura.

El evento contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan, cuyo apoyo fue fundamental para garantizar la realización del evento en el Centro Cultural Conte Grand con acceso libre y gratuito. El respaldo institucional permitió un acceso democrático e inclusivo a propuestas culturales de gran impacto para las juventudes sanjuaninas.

FUENTE: Sí San Juan

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