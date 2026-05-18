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Comunicado

Alertan por posibles problemas con el agua potable en un departamento de San Juan

La interrupción del servicio está prevista para este martes 19 de mayo y afectará a varias localidades por trabajos de empalme en la red.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un aviso emitido este lunes encendió la alerta en Sarmiento ante posibles inconvenientes en el suministro de agua potable durante gran parte de la jornada del martes. Según se informó oficialmente, el servicio se verá afectado por tareas programadas en la red.

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Desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado detallaron que personal de Obras y Servicios llevará adelante un empalme de cañería de 315 milímetros de PEAD a la red existente, vinculada a la perforación de refuerzo en Colonia Fiscal Sur.

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Los trabajos están previstos entre las 8 y las 20 horas aproximadamente, período durante el cual podría registrarse baja presión o falta total de suministro en la localidad de Media Agua, zonas aledañas y también en Colonia Fiscal Sur y Colonia Fiscal Norte.

Ante este escenario, las autoridades recordaron la importancia de contar con tanques domiciliarios en condiciones, ya que permiten afrontar este tipo de contingencias por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del agua.

Por consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse a las líneas habilitadas: 2645064444 o al 0800-222-6773.

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