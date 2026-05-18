Lourdes Arrieta volvió a San Juan para apoyar a afiliados del IOSFA y habló de su futuro político: "Me gustaría ser gobernadora"

La diputada nacional volvió a San Juan, su tierra natal, para acompañar a los afiliados del IOSFA tras el caso de Carlos Héctor Velázquez, el veterano del Ejército que se quitó la vida luego de denunciar el abandono de sus tratamientos médicos por parte de la obra social de las Fuerzas Armadas. La legisladora, nacida en San Juan pero representante de Mendoza en la Cámara de Diputados de la Nación, llegó a la provincia para reunirse con referentes de los reclamos y con familiares del exsuboficial mayor. Según explicó, tomó conocimiento del caso a través de Marcelo Pereira, un suboficial de Armada que viene encabezando denuncias por la situación del IOSFA.

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“Tratamos de colaborar y acompañar como parte de la familia militar ”, expresó Arrieta, quien además aseguró que el fallecimiento de Velázquez expuso “un vaciamiento completo” de la obra social.

El caso del militar sanjuanino generó una fuerte repercusión dentro y fuera de la provincia. Velázquez había denunciado públicamente las dificultades que atravesaba para acceder a tratamientos, medicamentos y prestaciones médicas, pese a haber aportado durante 61 años al IOSFA. Su muerte provocó indignación entre afiliados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quienes desde hace tiempo vienen reclamando por demoras en autorizaciones, deudas con prestadores y falta de cobertura en distintas provincias del país.

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también de trabajadores de la obra social. “Hubo pedidos de préstamos, licitaciones en servicios informáticos y nunca se supo hacia dónde fue ese dinero”, sostuvo, al cuestionar la administración de los fondos del organismo.

La diputada también apuntó contra exfuncionarios del Ministerio de Defensa y habló de un deterioro económico progresivo del sistema. “En diciembre de 2023 había superávit y después no sabemos qué pasó”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2056442691865522488&partner=&hide_thread=false Lourdes Arrieta volvió a San Juan para apoyar a afiliados del IOSFA y habló de su futuro político: "Me gustaría ser gobernadora" pic.twitter.com/zQVQBWF2MH — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 18, 2026

Palos a Milei y sus aspiraciones políticas

Durante su paso por San Juan, la legisladora dejó además varias definiciones políticas y económicas. Aunque se definió como libertaria, tomó distancia del oficialismo nacional y aseguró que muchos dirigentes “se olvidaron de las banderas anticorrupción y anticasta”.

“Hoy el bolsillo del argentino está en esclavitud”, lanzó Arrieta, quien cuestionó el cierre de pymes, la pérdida de empleo y la situación económica de las familias. “No era esto lo que pregonábamos en la plataforma electoral de 2023”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que los libertarios que quedaron fuera de La Libertad Avanza deben trabajar en una alternativa con eje en el conocimiento y el desarrollo. “Tenemos que construir una Argentina del siglo XXI, donde el conocimiento y la inteligencia artificial sean herramientas para competir con el mundo”, expresó

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La diputada también hizo foco en el potencial minero de provincias cordilleranas como San Juan y Mendoza. Allí defendió una minería “sustentable y sostenible”, pero reclamó mayores controles y auditorías internacionales independientes. “Argentina tiene recursos naturales y tiene todo para competir con Estados Unidos, pero necesitamos credibilidad”, señaló.

Sobre su futuro político, Arrieta no descartó competir en próximas elecciones y dejó abierta la posibilidad de ir por cargos ejecutivos. “Me gustaría ser gobernadora o integrar alguna fórmula presidencial. Donde Dios me ponga para servir”, manifestó.