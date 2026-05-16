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Alberto Fernández volvió a críticar al Gobierno: "Votaron a su verdugo"

El exmandatario cuestionó el rumbo económico de Milei, señalando que la estabilidad prometida se está logrando a costa del estancamiento y el desempleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El expresidente Alberto Fernández reapareció en la escena pública con un fuerte descargo político en el que defendió los logros de su administración en materia laboral y arremetió contra el rumbo económico de la gestión actual.

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Con una frase tajante dirigida hacia el electorado, el exmandatario afirmó que "votaron a su verdugo", contrastando el escenario adverso en el que le tocó gobernar con la actual parálisis de la actividad que golpea a los sectores productivos y genera despidos diariamente.

En su argumentación, Fernández reconoció que la inflación durante su mandato fue "dramática y un trauma", pero rescató que su gobierno priorizó la protección del poder adquisitivo de los trabajadores.

"Dejé a la Argentina con la tasa de desempleo más baja de la historia de la democracia y con las paritarias funcionando siempre", subrayó, remarcando que nunca le puso límites a las negociaciones colectivas.

Según sus cifras, esa dinámica permitió que el salario real registrara un crecimiento de entre el 2% y el 2,5% en sus cuatro años de gestión, logrando ganarle formalmente a la suba de precios.

El eje central de su crítica se enfocó en el alarmante deterioro del entramado industrial y comercial del presente. El expresidente ironizó sobre los discursos oficiales que prometían soluciones mágicas para la macroeconomía y advirtió que el plan vigente ha sumido al país en un profundo estancamiento. "Estamos en una economía estancada, sin crecimiento, sin producción y desatendiendo las economías regionales", denunció.

Para dimensionar la gravedad de la recesión interna, según pudo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Fernández aportó un dato alarmante sobre la destrucción de empresas en el último período: "Cerraron 30.000 empresas, y el 90% de ellas eran pymes de menos de 10 empleados".

Con este diagnóstico, el dirigente peronista posicionó a su mandato como un período de resguardo para la industria nacional y el empleo formal, alertando que las políticas de ajuste actuales están desmantelando los sectores que sostienen el consumo y la clase media.

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