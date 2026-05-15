El contratista de Adorni presentó nuevas facturas y chats relacionados a la obra de Indio Cuá

El contratista de Manuel Adorni , Matias Tabar , se presentó espontáneamente en la fiscalía de Gerardo Pollicita para entregar documentación para respaldar lo que declaró como testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete .

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Fuentes ligadas a la causa confirmaron que llevó facturas y remitos relacionados con las compras de los materiales o los servicios de obra que contrató para la remodelación de la casa del jefe de Gabinete en el Barrio Indio Cuá de Exaltación de la Cruz .

Además, entregó copia de los mensajes con los proveedores con el propósito de confirmar los detalles de las negociaciones y de los acuerdos para realizar los distintos trabajos.

Esta información es considerada útil para la causa para verificar que el monto total de la obra que pagó Adorni en efectivo alcanzó los 245.000 dólares.

Matías Tabar compareció espontáneamente para justificar todo lo que dijo hasta ahora en el marco del expediente. En sede judicial recibieron el material, firmaron el acta y se retiró sin hacer comentarios.

El contratista se ocupó de recuperar todos los datos que podrían servir para corroborar su versión de los hechos, después de los comentarios del presidente Javier Milei que lo calificó de “militante kirchnerista” y de “mentiroso”.

El testigo

El contratista declaró hace dos semanas que Manuel Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo, en negro y sin recibos por la renovación de su casa de Exaltación de la Cruz.

En ese acto, aportó un listado de todos los trabajos que se hicieron en la vivienda, y dejó fotos y videos del antes y después. Asimismo, relató que Adorni lo contactó por WhatsApp “por recomendaciones del barrio”.

Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura. Ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025 y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

La casa se renovó en la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes; hubo cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada.

Por otra parte, se realizaron trabajos completos de cocina, especialmente mesadas, isla y desayunador, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

El testigo reveló que Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él.

En relación al sistema de pagos, Tabar detalló: “Una cosa es lo que me pagó mí, otra es lo que declaró que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”.

Y explicó: “Yo le pasé un presupuesto, que él aceptó. Empezamos a trabajar, empezó a pedir una cosa, otra cosa, y eso termina desembocando en el total de la obra, que es el que declaré, según mis cálculos”.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni avanza también con el análisis de los más de 18 viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia Adorni desde el año 2022 a la fecha.

El Ministerio Público Fiscal cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).